Доля Коломойского в нефтегазовой компании JKX перешла в государственную собственность Великобритании

Доля Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в британской компании JKX отошла Корони, то есть перешла в государственную собственность Великобритании – официально.

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas LTD ( Великобритания) сообщила об изменениях в составе акционеров. Со ссылкой на Регистратора корпоративных дел на Британских Виргинских Островах (BVI) компания заявила, что 1 ноября 2022 года Eclairs Group Limited (EGL, зарегистрированная на BVI) была исключена из реестра и в соответствии с законодательством Островов была ликвидирована 4 июля 2023 года.

Об этом пишет NV ,

"Акции JKX, ранее принадлежавшие EGL, теперь перешли в собственность Короны", — сообщается в заявлении JKX Oil&Gas LTD. Фактически это означает, что эта доля перешла в государственную собственность Великобритании, потому что Британские Виргинские Острова входят в ее состав, уточнил собеседник NV Бизнес, знакомый с деятельностью компании.

До ликвидации EGL являлась основным акционером JKX с долей 32,66%. Опосредованный контроль над EGL имел украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Собеседник NV Бизнес уточняет, что свою долю также потерял Геннадий Боголюбов, который из-за Eclairs Group Limited был акционером JKX Oil&Gas LTD.

Соответственно, EGL и Игорь Коломойский будут исключены из реестра акционеров JKX Oil&Gas LTD, поскольку не имеют прямого или косвенного участия в компании.

В феврале 2022 года JKX Oil&Gas PLC завершила процесс перерегистрации из публичной в частную британскую компанию JKX Oil&Gas LTD. Основной актив компании находится в Украине – Полтавская газонефтяная компания.

Полтавская газонефтяная компания (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной — на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.

Крупнейшими акционерами JKX на декабрь 2021 года были Eclairs Group Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций и Bridgewater Holdings Corp. Александра Шнира – 19,97%. Другие крупные акционеры – Neptune Invest & Finance Corp. (+12,98%), Keyhall Holding Ltd. — 11,45% и Interneft Ltd. — 6,17%.

JKX Oil & Gas PLC является владельцем 10% акций ЧАО ВК Укрнефтебурения, корпоративные права которого были арестованы весной 2023 года. Позже их передали в управление ОАО Укрнафта.