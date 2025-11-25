Должны доказать европейскому сообществу, что мы экономические партнеры, а не конкуренты – Метинвест

Реклама

О том, как строилась работа с международными партнерами и с какими сложностями запускался университет Метинвест Политехника, рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций компании Олег Давыденко на прошедшем в Киеве GET Business Festival 2025.

Начало полномасштабного вторжения в 2022 году и обстрелы Мариуполя застали компанию в момент активного строительства ультрасовременного университетского кампуса в городе, говорит Давыденко. Встал вопрос: удастся ли сохранить университет как проект? Впрочем, команда Метинвеста смогла практически мгновенно перейти к новому формату – перевести обучение в онлайн, удержать интерес абитуриентов и построить образовательный процесс с нуля в условиях хаоса и эвакуаций.

«Мы должны были «переобуться в воздухе», чтобы сделать обучение вообще возможным в новом отдаленном формате», - вспоминает он.

Реклама

Сегодня Метинвест Политехника уже выпустила первые магистры и провела четвертый набор бакалавров. ВУЗ внедряет дуальное обучение, совмещая онлайн-лекции с практикой на предприятиях Группы. За пять лет в вуз поступили более тысячи студентов, и сегодня он стал одним из самых амбициозных частных образовательных проектов в Украине. Инвестиции его создания превысили уже 500 млн грн – решение, которое компания не поставила на паузу даже после потери мощностей в Мариуполе и Авдеевке.

Давыденко также отметил, что устойчивость бизнеса Метинвеста стала сигналом для международной аудитории: компания продолжила работу даже после разрушения ключевых активов и сохранила все обязательства перед клиентами. В 2022–2023 годах, когда Черное море было закрыто, а европейские партнеры ждали продукции, компания сделала ставку на честную коммуникацию: заранее предупреждала клиентов о рисках, объясняла задержки и выполняла обещанное. Именно такое поведение, по словам Давиденко, формирует стальную репутацию - когда на бренд можно полагаться даже в форс-мажорных условиях.

Такая работа стала примером того, что украинский бизнес способен держать страну в самые трудные моменты, поддерживать ВСУ и в то же время инвестировать в будущее - молодежь, образование, новые подходы к обучению и новые стандарты доверия в партнерстве с миром, отметил представитель Метинвеста.

«Этим примером мы хотим показать, что Украина является частью Европы. На фронте она защищает европейские ценности и является экономическим партнером, а не конкурентом», - резюмировал Давыденко.

Реклама

Как известно, компания Метинвест Рината Ахметова попала в первую десятку рейтинга крупнейших частных налогоплательщиков Украины: с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 70 миллиардов гривен. Компания также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн – в поддержку ВСУ в рамках инициативы «Стальной фронт».