Должны ли обменники и банки принимать "потертые" доллары — объяснение НБУ

В Нацбанке Украины отметили, что все банкноты иностранной валюты, независимо от номинала и года выпуска, должны обмениваться на гривну, если они настоящие и не сильно изношены или повреждены. Это, в частности, касается потертых и мятых купюр.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Банкам и небанковским обменным пунктам запрещено:

отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот;

устанавливать дополнительную комиссию или ограничения обмена настоящей валюты в зависимости от ее номинала, дизайна или года выпуска.

"Только значительно изношенные или поврежденные принимаются на инкассо: когда банкнота изымается из обращения и пересылается за границу для обмена на новую", — говорится в сообщении.

Напомним, глава НБУ объяснил, какие доллары обязаны принимать обменники и банки и когда кассир не имеет права отказать.

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