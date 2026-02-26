Должны ли пенсионеры оплачивать третий счет за распределение газа

Оплата за распределение газа

Вопрос так называемого «третьего счета» за газ остается одной из самых обсуждаемых тем среди украинских пенсионеров. Многие интересуются, имеют ли пожилые люди льготы, позволяющие не платить за доставку топлива. Рассмотрим более подробное разъяснение контролирующих органов и действующее законодательство.

Освобождает ли статус пенсионера от платежей за доставку

Согласно разъяснениям НКРЭКУ, пенсионеры обязаны оплачивать услуги по распределению природного газа на общих основаниях. Наличие пенсионного удостоверения не является автоматическим основанием для отмены платежа.

Система начислений разделена на две части:

Оплата за фактически потребленный объем газа.

Оплата за содержание газовой инфраструктуры и ее техническую готовность (доставку).

Важно понимать, что плата за распределение начисляется даже тогда, когда жильцы временно не используют газ, но остаются подключенными к сети.

При каких условиях начисления могут прекратить

Единственным законным способом прекратить оплату за доставку газа является официальное расторжение договора с оператором ГРМ. Для этого недостаточно просто перекрыть кран — необходимо документально зафиксировать физическое отсоединение жилья от газовой системы. Процедура предусматривает:

Представление соответствующего заявления оператору. Составление официального акта о прекращении поставок. Внесение изменений в учетные данные потребителя.

В случаях, когда оператор безосновательно отказывает в расторжении договора, граждане имеют право обратиться с жалобой в Национальную комиссию (НКРЭКУ).

Социальные гарантии для пенсионеров в 2026 году

Несмотря на отсутствие специальных льгот на «третий чек» за газ, государство обеспечивает пенсионеров другими видами поддержки. В частности, в 2026 году они имеют право на:

Бесплатный проезд в городском общественном транспорте.

Освобождение от земельного налога (в пределах установленных лимитов).

Получение бесплатной правовой помощи.

Льготы для автовладельцев — 50% скидка на полис автогражданки и право на бесплатную парковку.

Итак, обязанность платить за доставку газа зависит не от социального статуса лица, а от факта технического присоединения его дома к газовым сетям.