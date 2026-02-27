Домашняя задача от МВФ: когда Украине придется повысить налоги и тарифы

МВФ / © Associated Press

Украина до конца февраля должна внедрить рекомендации об усилении процесса назначения членов наблюдательных советов государственных компаний, а до конца марта принять пакет налоговых мер на 2026-27 годы и назначить нового постоянного председателя Государственной таможенной службы.

Это предусматривает новую программу финансирования EFF с Международным валютным фондом.

«Предполагается отмена налоговых льгот для импорта из-за почтовых посылок небольшой стоимости; отмена льгот по НДС для упрощенных режимов налогообложения путем введения обязательной регистрации плательщиками НДС с 1 января 2027 упрощенцев, оборот которых превышает общий порог регистрации плательщиков НДС», — говорится в документе.

Основные задачи для Украины:

До конца февраля 2026 года необходимо внедрить рекомендации, указанные в MEFP #51, для усиления процесса номинации в наблюдательные советы государственных банков.

До конца марта 2026 года нужно назначить нового постоянного руководителя таможни и принять пакет налоговых мер на 2026-27 годы:

налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы

отмена налоговой льготы на импорт в малоценных почтовых отправлениях до 150 €

введение навсегда повышенного военного сбора 5%

отмена освобождения от НДС для ФЛП с 1 января 2027 года, что превышает общий порог регистрации по НДС, который будет умеренно повышен, но не будет превышать 4 млн грн

До конца июня 2026 года следует подать в Верховную Раду изменения в Налоговый кодекс (как указано в MEFP №25), в частности для согласования правил трансфертного ценообразования со стандартами ОЭСР и имплементации Статьи 4 Директивы ЕС против уклонения от уплаты налогов (ATAD).

Нужно утвердить обновленную стратегию в отношении государственных банков, которая учитывает цели приватизации и гарантии, предусмотренные Статьей 7 Закона «О банках и банковской деятельности», могут быть распространены на все мажоритарные системные государственные банки.

До конца июля 2026 года необходимо опубликовать технический анализ с количественной оценкой затрат на текущую квазифискальную деятельность в электро-, газо- и теплоснабжении, распространение существующих субсидий и фискально устойчивые сценарии реформ для достижения постепенного возмещения затрат. Это должно быть сделано с обеспечением надлежащей защиты уязвимых потребителей и отражать выводы технической помощи МВФ Министерству энергетики.

Следует назначить всех членов совета Счетной палаты из пула проверенных кандидатов в соответствии с поправками 2024 года.

МВФ одобрил новую программу финансирования для Украины на $8,1 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда 26 февраля одобрил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования на $8,1 миллиарда.

Это деньги на покрытие дефицита бюджета, прежде всего, для выплаты пенсий, зарплат учителям и врачам, социальной помощи и финансированию медицины и образования в условиях войны. Первый транш – $1,5 миллиарда – Украина должна получить в ближайшее время.

Программа рассчитана на 2026-2029 годы. Она заменяет предыдущую модель сотрудничества, утвержденную в 2023-м — тогда рассчитывали, что активная фаза войны завершится быстрее. Теперь МВФ учел, что война продолжается, а расходы остаются высокими.

По словам министра финансов Сергея Марченко, программа предусматривает более жесткую налоговую дисциплину. Среди условий контроль за дефицитом, стабильность цен и финансовой системы, а также изменения в налоговой и антикоррупционной политике и правилах рынка труда.