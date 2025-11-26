Domino Foundation мецената Антона Шухнина обеспечил ГУР уникальным автомобилем для спецопераций

Реклама

Благотворительный фонд Domino Foundation, который возглавляет меценат и благотворитель Антон Шухнин, передал Главному управлению разведки Украины автомобиль Mercedes Sprinter в редкой комплектации. Транспорт создан для работы в экстремальных условиях и выполнения специальных задач на передовой.

Переданный автомобиль имеет уникальные технические характеристики: удлинённую до 10 метров базу, усиленную подвеску, увеличенную грузоподъёмность и сверхпрочные шины. Благодаря этому авто способно выдерживать высокие нагрузки, работать на сложном рельефе и обеспечивать оперативную мобильность подразделений.

Во время передачи Антон Шухнин подчеркнул, что помощь Силам обороны остаётся ключевым направлением работы Domino Foundation:

«Сегодня мы передаём автомобиль для Главного управления разведки. Мы, Domino Foundation, понимаем, что сейчас критически важно помогать Вооружённым силам, помогать нашему фронту. Каждый предприниматель должен это делать. Автомобили сейчас очень важны для фронта. Их критически не хватает, поэтому мы регулярно, по своим возможностям, передаём автомобили, передаём дроны и помогаем, как можем. Это для вас, для вашей работы. Будем вам помогать», — отметил Шухнин.

Представитель ГУР Александр поблагодарил за помощь и подчеркнул важность именно такого автомобиля:

«Спасибо вам. Спасибо благотворительной организации за переданный автофургон для Главного управления разведки для выполнения специальных задач. Живучесть автомобиля на фронте зависит от того, где он находится. А поскольку Главное управление разведки всегда выполняет самые сложные задания по обороне нашего государства, такой автомобиль нам очень нужен, чтобы обеспечить максимальную эффективность поражения противника», — подчеркнул представитель разведки.

Domino Foundation системно поддерживает украинских военных, обеспечивая их транспортом, техникой и оборудованием. Недавно совместно с благотворительным фондом «Батальйон Волонтер» Антон Шухнин передал на Донецкий фронт мощный внедорожник Dodge RAM, который отправился на Покровское направление — один из самых сложных участков линии обороны. Авто обеспечивает мобильность, способно перевозить боекомплект, раненых или проводить эвакуацию.

Также Domino Foundation самостоятельно приобрёл Toyota Hilux стоимостью более 3 миллионов гривен. Пикап передали подразделениям, работающим на самых горячих направлениях. Автомобиль был дополнительно оснащён специальным оборудованием для работы в боевых условиях.

Антон Шухнин, который в 2014 году был вынужден покинуть Донецк из-за оккупации, неоднократно подчёркивал важность активной позиции бизнеса во время войны и необходимости поддержки Сил обороны со стороны предпринимателей.