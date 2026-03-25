Доплата 20% к пенсии: кто имеет право на прибавку

Некоторые украинцы имеют право на доплаты к пенсии, а также к другим социальным выплатам. Соответствующее постановление Кабмина вступило в силу.

Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ.

Речь идет о людях, проживающих в горных населенных пунктах Украины. В частности, пенсионеры и получатели социальных выплат, в том числе внутриперемещенные лица, могут получить надбавки за горный статус.

Список населенных пунктов, которые считаются горными, определен отдельным постановлением Кабмина №647.

Кто имеет право на доплату к пенсии

Специальная доплата к пенсии для проживающих, работающих или обучающихся в горных населенных пунктах составляет 20%. По закону это как компенсация за более сложные условия жизни — климат, ограниченную транспортную доступность, неразвитую инфраструктуру.

Доплата предоставляется гражданам, которые официально имеют статус лица, проживающего на территории горного населенного пункта не менее 6 месяцев подряд. Если человек уезжает из такого населённого пункта, то выплату прекращают.

В то же время работающим за оформлением надбавки следует обратиться в бухгалтерию предприятия или организации, студентам — в учебное заведение.

На какие выплаты начисляется доплата к пенсии:

пенсию;

государственную помощь семьям с детьми: в связи с беременностью и родами, рождением ребенка, усыновлением, на детей одиноким матерям;

государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной соцпомощи по уходу; денежную помощь лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которая по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе, по уходу за ней;

временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;

социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

социальную помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

стипендии, финансируемые из средств государственного бюджета.

Какие основания для прекращения доплаты:

если получатель более 6 месяцев не проживает и работает в горном населенном пункте;

находилась за границей более 60 дней подряд (за последние 3 месяца), без документально подтвержденных уважительных причин (например, лечение, обучение, командировка, сопровождение ребенка, реабилитация и т.п.);

получает пенсию или государственную помощь в другом населенном пункте, кроме населенного пункта, которому предоставлен статус горного;

платит ЕСВ в другом населенном пункте.

Как сообщалось, некоторым из украинских пенсионеров повысят пенсии с 1 апреля. Речь идет о тех, кто продолжает работать. Эта процедура обычно проходит автоматически, но имеет немало подводных камней.

Пересчет коснется не всех. В частности, изменения не распространяются на лиц, у которых после последнего пересчета еще не прошло два года, а также пенсионеров по выслуге лет, не достигших общего пенсионного возраста.