Доплата к пенсии после 65 лет: кому гарантируют более 4 тысяч гривен

Государство предусматривает дополнительные финансовые гарантии для пенсионеров, имеющих необходимый страховой стаж и не работающих

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По достижении 65 лет пенсия может быть повышена до гарантированного уровня. Однако право на доплату зависит не только от возраста, но и страхового стажа.

Об этом сообщил ПФУ.

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В 2026 году для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем минимальная выплата составляет 4213 грн. Если рассчитанная пенсия меньше, Пенсионный фонд устанавливает доплату к этой сумме.

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Право на доплату имеют пенсионеры, одновременно соответствующие следующим условиям:

достигли 65 лет

не работают и не осуществляют деятельность, за которую уплачивается ЕСВ

получают пенсию по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»

имеют не менее 35 лет стажа мужчины и 30 лет женщины

рассчитанный размер пенсии не достигает 4213 грн

Пенсии в Украине — последние новости

В ноябре некоторые категории граждан получат пенсию в максимальном размере. Это суммы, рассчитанные по специальным формулам и ограниченные 10 прожиточными минимумами для людей нетрудоспособного возраста.

Кроме того, в ноябре украинцы с малыми пенсиями получат дополнительные выплаты от государства. Деньги назначат для трех возрастных категорий, но главное условие — текущий размер выплаты.

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