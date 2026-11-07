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Доплата к пенсии после 65 лет: кому гарантируют более 4 тысяч гривен
Для пенсионеров от 65 лет в Украине гарантирован повышенный минимальный размер пенсионной выплаты при соблюдении определенных требований.
По достижении 65 лет пенсия может быть повышена до гарантированного уровня. Однако право на доплату зависит не только от возраста, но и страхового стажа.
Об этом сообщил ПФУ.
В 2026 году для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем минимальная выплата составляет 4213 грн. Если рассчитанная пенсия меньше, Пенсионный фонд устанавливает доплату к этой сумме.
Право на доплату имеют пенсионеры, одновременно соответствующие следующим условиям:
достигли 65 лет
не работают и не осуществляют деятельность, за которую уплачивается ЕСВ
получают пенсию по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»
имеют не менее 35 лет стажа мужчины и 30 лет женщины
рассчитанный размер пенсии не достигает 4213 грн
Пенсии в Украине — последние новости
В ноябре некоторые категории граждан получат пенсию в максимальном размере. Это суммы, рассчитанные по специальным формулам и ограниченные 10 прожиточными минимумами для людей нетрудоспособного возраста.
Кроме того, в ноябре украинцы с малыми пенсиями получат дополнительные выплаты от государства. Деньги назначат для трех возрастных категорий, но главное условие — текущий размер выплаты.