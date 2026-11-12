Доплата к пенсии в размере почти 1500 гривен: кто из украинцев сможет её получить

Военные пенсионеры могут получить до 1500 гривен надбавки к пенсии за родственников

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В 2027 году для отдельных категорий военных пенсионеров может увеличиться ежемесячная доплата на содержание нетрудоспособных членов семьи. Размер этой надбавки напрямую привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, поэтому вместе с запланированным повышением этого показателя соответственно увеличится и итоговая сумма выплат.

Об этом сообщает издание «На пенсии».

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По данным Пенсионного фонда Донецкой области, денежная помощь на нетрудоспособных родственников предоставляется бывшим военнослужащим, получающим пенсию по инвалидности или за выслугу лет. Однако для оформления этих выплат необходимо выполнить несколько обязательных требований законодательства.

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Кто из пенсионеров имеет право на надбавку

Право на дополнительную выплату имеют бывшие военнослужащие, которым назначена одна из следующих пенсий:

за выслугу лет — после увольнения с военной службы;

по инвалидности — при наличии I, II или III группы инвалидности.

Главное требование — нетрудоспособный член семьи должен полностью находиться на иждивении пенсионера и не получать собственных выплат от государства. То есть он не должен получать пенсию по возрасту, социальные выплаты, пособие по инвалидности или выплаты на детей.

Если человек имеет право на пенсию и одновременно на несколько видов социальной помощи, ему выплачивают только одно — то, что он сам выберет.

Порядок начисления надбавки определен Законом Украины № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Важно, что предусмотренная им доплата не распространяется на бывших военнослужащих срочной службы.

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Каков будет размер пенсионной доплаты в 2027 году

Размер этой надбавки составляет половину прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, поэтому она увеличивается каждый раз, когда государство повышает этот показатель. В проекте Государственного бюджета на 2027 год предлагается увеличить этот минимум с 2595 до 2878 гривен. Благодаря этому может вырасти и сама доплата:

в настоящее время — примерно 1300 гривен в месяц;

в 2027 году может составить около 1439 гривен в месяц.

Таким образом, ежемесячная доплата может увеличиться примерно на139 гривен. Однако точная сумма станет известна только после окончательного утверждения госбюджета.

Как оформить доплату

Для получения надбавки военному пенсионеру необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить документы, подтверждающие личность заявителя, родственные связи и факт содержания нетрудоспособного члена семьи.

Для оформления выплаты могут потребоваться:

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паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

документ, подтверждающий родственные связи, например свидетельство о браке;

подтверждение совместного проживания и ведения хозяйства по одному адресу;

документ, подтверждающий отсутствие работы или предпринимательской деятельности.

После проверки представленных документов специалисты Пенсионного фонда выяснят, соответствует ли заявитель всем требованиям закона. В случае положительного решения надбавку оформят и будут выплачивать в соответствии с действующими правилами.

Пенсия в Украине — последние новости

В декабре 2026 года пенсионеры, воспитавшие не менее пяти детей, могут получать ежемесячную надбавку от 908 до 1038 гривен. Размер доплаты за особые заслуги перед Украиной зависит от количества детей и назначается Пенсионным фондом в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, в 2027 году Минсоцполитики предлагает пересмотреть солидарную пенсионную систему, введя базовую и страховую составляющие и изменив порядок расчета страховой пенсии. По замыслу, совокупная выплата по этим составляющим должна составлять не менее 6000 гривен, а страховая часть будет зависеть от уплаченных взносов.

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