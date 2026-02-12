Доплата к пенсии за сверхурочный стаж: сколько выплатят в 2026 году и кто имеет право

Доплата к пенсии за сверхурочный стаж

Правила начисления надбавки за сверхурочный стаж в 2026 году

В 2026 году порядок начисления надбавки за сверхурочный страховой стаж остался прежним. В то же время, изменился размер показателя, от которого зависит сумма этой надбавки, — прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, установленного законом о государственном бюджете на 2026 год. Именно от него исчисляется максимальный размер повышения к пенсии за каждый полный год стажа сверх нормы.

Кто имеет право на повышение и нормативы стажа

Право на повышение имеют пенсионеры, которым пенсия по возрасту назначена в соответствии с законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Для тех, кому пенсия назначена после 1 октября 2011 года, сверхурочной считается страховой стаж более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.

Механизм расчета и ограничения

За каждый полный год такого стажа пенсия увеличивается на 1% ее размера, исчисленного в соответствии со статьей 27 закона, но не более чем на 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Это означает, что прибавка не является отдельной фиксированной выплатой. Она прилагается к уже исчисленной пенсии и рассчитывается индивидуально — в зависимости от количества лет страхового стажа и размера самой пенсии. В то же время закон устанавливает ограничения — даже если 1% от рассчитанной пенсии больше 1% прожиточного минимума, фактическая доплата не может превышать именно этот предельный показатель.

Размер надбавки в 2026 году

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2595 гривен. Соответственно, максимальная надбавка за полный год сверхурочного стажа равна 25,95 гривны в месяц. Если у человека, например, 10 лет стажа сверх установленной нормы, его ежемесячное повышение может составить до 259,50 гривны. Если же 1% от исчисленного размера пенсии меньше 25,95 гривны, доплата будет определяться именно исходя из фактического размера пенсии.

Важные нюансы и автоматизация выплат

Важно учитывать, что речь идет только о полных годах стажа сверх нормы. Неполный год в расчет не берется. Кроме того, повышение начисляется автоматически при назначении или перерасчете пенсии, дополнительно обращаться в пенсионный фонд для этого не требуется. Для лиц, которым пенсия была назначена до 1 октября 2011 года, действуют другие подходы к определению сверхурочного стажа, предусмотренные переходными положениями законодательства.