Доплата пенсионерам: кому увеличат выплаты более чем на 1100 грн

Пенсию увеличат / © ТСН

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Людям, которым исполнилось 80 лет, получающим пенсию по возрасту, проживают сами и из-за состояния здоровья нуждаются в постоянной посторонней помощи, могут повысить выплаты.

Об этом говорится в сообщении издания «На пенсии» со ссылкой на проект Дербюджета-2027.

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Изменение размера выплаты связано с планируемым пересмотром прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Соответствующие показатели содержатся в проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год.

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Какой может стать доплата в 2027 году

Размер этой выплаты определяется как 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В проекте бюджета на 2027 год предусмотрено повышение этого показателя с нынешних 2595 до 2878 грн.

Если предложенные показатели будут утверждены, доплата по уходу составит: 2 878 × 40% = 1 151,2 грн.

То есть, расчетная сумма будет составлять около 1 151 грн в месяц.

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Кто может получать доплату

Выплата предусмотрена не всем людям, которым исполнилось 80 лет. Для ее назначения необходимо одновременно удовлетворять нескольким условиям.

В частности, у пенсионера есть:

достичь 80-летнего возраста;

получать пенсию по возрасту;

проживать самостоятельно, без других;

не иметь трудоспособных родственников, которые в соответствии с законом должны его содержать;

иметь медицинское заключение о необходимости постоянного постороннем уходе.

То есть самого факта достижения 80 лет для получения этой доплаты недостаточно.

Почему деньги не начисляются автоматически

Эта выплата отличается от возрастных надбавок, которые могут назначаться по достижении человеком определенного возраста. Для получения доплаты по уходу нужно подтвердить, что пенсионер действительно нуждается в посторонней помощи.

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Основным документом является вывод врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), подтверждающий необходимость постоянного ухода.

После получения такого документа пенсионеру или его представителю следует обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Как оформить доплату

Сначала следует обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование. После этого ЛКК должен предоставить документ о необходимости постоянного постороннего ухода.

Далее документы подают в ПФУ. В частности, могут понадобиться:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

заключение ЛКК;

право на доходы;

документы, подтверждающие одинокое проживание или отсутствие трудоспособных родственников, если они необходимы.

Отметим, что увеличение пенсии ожидает украинцев при утверждении предусмотренных проектом бюджета показателей. Да, размер доплаты для соответствующей категории пенсионеров возрастет вместе с прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц.

В то же время 1151 грн — это расчетная сумма по показателю 2878 грн, заложенному в проекте бюджета-2027, а не уже установленная выплата.

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