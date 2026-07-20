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Доплата в 10 тысяч гривен для военных: кто получит деньги, а кому откажут
Минобороны объяснило, кто из военных получит доплату в 10 тысяч гривен, в каких случаях ее не будут начислять и как изменятся выплаты во время лечения и отпуска.
Военнослужащие, которые находятся в тылу и не выполняют боевых задач, будут получать доплату в 10 тысяч гривен, чтобы общая сумма их ежемесячного денежного довольствия составляла не менее 30 тысяч гривен.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины, разъясняя правила начисления дополнительного вознаграждения.
В то же время военным, выполняющим боевые или специальные задания, доплату в 10 тысяч гривен не будут выплачивать. Они и дальше будут получать большие дополнительные вознаграждения — 30, 50 или 100 тысяч гривен.
Во время отпуска военнослужащему начисляется только основное денежное довольствие. Доплата в 10 тысяч гривен за дни отпуска не предусмотрена.
Во время лечения из-за болезни или травмы, не связанных с защитой Родины, военный будет получать основное денежное довольствие и дополнительно 10 тысяч гривен.
Если ранение связано с защитой Родины, военнослужащему также будет начисляться дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц.
Зарплаты военных в Украине 2026 года - последние новости
Министерство обороны ввело базовые контракты сроком на 24 месяца для тыловых специалистов — в частности, поваров, водителей и бухгалтеров. После завершения службы военнослужащим будут гарантировать шестимесячную отсрочку.
Также предусмотрены дополнительные дни отдыха за выполнение боевых задач и учет выслуги лет, приобретенной до 2022 года. Новая система должна сделать условия службы более справедливыми для разных категорий военнослужащих.
Кроме того, президент подписал изменения в государственный бюджет на 2026 год, предполагающие увеличение расходов на оборону на 1,56 трлн гривен благодаря международной помощи Европейского Союза и обновленной программе Ukraine Facility.
Общие доходы государства должны составить около 5,2 трлн гривен. Часть дополнительных средств планируется направить на повышение зарплат военным, в частности, благодаря росту поступлений от налога на доходы физических лиц.