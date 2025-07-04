Доплаты для украинцев: кто получит надбавки к пенсиям, соцвыплатам и стипендиям

Точная сумма доплаты пока не установлена / © УНІАН

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Жители горных населенных пунктов в Украине смогут получать надбавки к пенсии и другим социальным выплатам, в том числе и стипендии. Для получения такой выплаты необходимо иметь удостоверение, подтверждающее проживание в горной местности.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

О каких доплатах идет речь и кто имеет на них право

Согласно информации должностного лица, во время заседания правительства было предусмотрено, что в 2025 году лицам со статусом гражданина (гражданки), проживающего, работающего или обучающегося на территории горного населенного пункта, ежемесячно предоставляется доплата к:

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пенсии

государственной помощи семьям с детьми

государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию

государственной социальной помощи лицам с инвалидностью

государственной социальной помощи по уходу

денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства (который по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе), на уход за ним

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности их содержать или местожительство которых неизвестно

государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям

государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа (в том числе с инвалидностью)

денежного довольствия родителям, воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком»

стипендий, финансируемых на средства государственного бюджета

Мельничук отметил, что речь идет о доплате к пенсии, государственной помощи и стипендии в размере, «определенном в соответствии с частью второй статьи 6 ЗУ „О статусе горных населенных пунктов в Украине“.

Как получить статус жителя горного населенного пункта

Согласно нормам закона «О статусе горных населенных пунктов в Украине», к таким относятся города, поселки городского типа, поселки, сельские населенные пункты, которые расположены в горной местности, недостаточно развиты сферу применения труда и систему социально-бытового обслуживания, ограниченную транспортную доступность.

Статус жителя горного населенного пункта и соответствующее удостоверение постоянно проживающего там лица могут у:

исполнительных органах городского, поселкового, сельского совета

центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах)

Кроме заявления о получении статуса и удостоверения, необходимо предоставить:

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паспорт гражданина Украины

свидетельство о рождении (для детей младше 14 лет)

документ, подтверждающий место жительства

документы, подтверждающие факт работы или учебы в горном населенном пункте

две фотографии 3×4 см

Ранее сообщалось, что в Украине людям с тяжелыми заболеваниями начисляется пенсия по инвалидности, а также оказывается помощь от государства. В частности, такие лица имеют право на получение некоторых льгот.