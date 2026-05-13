Доплаты к пенсии 2026: кто из украинцев имеет право на прибавку до 908 грн
Суммы доплат к пенсиям выросли вместе с прожиточным минимумом, достигая 908 грн.
Украинские пенсионеры с выдающимися достижениями могут рассчитывать на существенные денежные бонусы в 2026 году. Размер надбавок зависит от прожиточного минимума и конкретных заслуг перед государством.
Об этом информирует «Новини.LIVE».
В этом году отдельные категории украинцев могут получить дополнительные доплаты к пенсии. Размер таких надбавок составит от 23% до 35% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Такая финансовая поддержка предусмотрена для граждан, которые сделали весомый вклад в развитие и защиту Украины.
Доплаты к пенсии в 2026 году — кто имеет право
Речь идет о пенсиях за особые заслуги перед Украиной. Такие выплаты предоставляются гражданам за выдающиеся трудовые достижения или героические поступки. Порядок назначения и перечень лиц, которые могут претендовать на надбавки, определяет закон №1767 «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной».
Специальные доплаты могут получить:
участники боевых действий и ветераны войны, награжденные орденами за мужество и героизм во время защиты Украины;
Герои Украины, лица, отмеченные орденом Героев Небесной Сотни, а также граждане, которые после провозглашения независимости получили четыре и более государственных орденов или почетное звание «народный»;
граждане, награжденные государственными наградами, почетными званиями или государственными премиями, в частности со званием «Заслуженный»;
спортсмены — чемпионы и рекордсмены европейских, мировых, Олимпийских и Паралимпийских соревнований;
космонавты, которые работали в открытом космосе или руководили экспериментальными летательными аппаратами;
матери, родившие и воспитавшие до шестилетнего возраста пятерых и более детей, включая усыновленных;
лица, которые в соответствии с законом «О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке» признаны борцами за независимость государства.
Какие суммы доплат к пенсиям предусмотрены
Законодательство устанавливает, что ежемесячная надбавка к пенсии за особые заслуги может составлять от 23% до 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
В 2026 году прожиточный минимум вырос до 2595 грн, поэтому размер доплат также увеличился — ориентировочно от 597 до 908 грн в месяц.
В то же время гражданин может получать только один вид такой надбавки, даже если имеет право сразу на несколько доплат.
Как оформить надбавку к пенсии
Для назначения доплаты нужно подать заявление в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины или воспользоваться электронным порталом ПФУ. Автоматически такие надбавки не начисляются.
Вместе с заявлением необходимо предоставить:
удостоверения;
награды;
дипломы;
справки;
другие официальные документы, подтверждающие право на выплаты.
В случае смерти пенсионера надбавку могут переоформить на близких родственников. Однако в таком случае ее размер составит от 70% до 90% от суммы, которую получал пенсионер.
К слову, многие пенсионеры не знают о специальной доплате на уход в размере 1038 грн в месяц. Она назначается не автоматически, а только одиноким пенсионерам в возрасте от 80 лет, которые получают пенсию по возрасту и по заключению ВКК нуждаются в постоянном постороннем уходе. Для оформления следует пройти медкомиссию и подать заявление с документами в Пенсионный фонд.
Кроме того, действуют автоматические возрастные надбавки: 300 грн от 70 лет, 456 грн от 75 лет и 570 грн от 80 лет, при условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340 грн. Эти выплаты не суммируются, а лишь возрастают до указанного максимума при достижении следующей возрастной границы.