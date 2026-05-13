Доплаты к пенсии 2026: кто из украинцев имеет право на прибавку до 908 грн

Украинские пенсионеры с выдающимися достижениями могут рассчитывать на существенные денежные бонусы в 2026 году. Размер надбавок зависит от прожиточного минимума и конкретных заслуг перед государством.

В этом году отдельные категории украинцев могут получить дополнительные доплаты к пенсии. Размер таких надбавок составит от 23% до 35% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Такая финансовая поддержка предусмотрена для граждан, которые сделали весомый вклад в развитие и защиту Украины.

Доплаты к пенсии в 2026 году — кто имеет право

Речь идет о пенсиях за особые заслуги перед Украиной. Такие выплаты предоставляются гражданам за выдающиеся трудовые достижения или героические поступки. Порядок назначения и перечень лиц, которые могут претендовать на надбавки, определяет закон №1767 «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной».

Специальные доплаты могут получить:

участники боевых действий и ветераны войны, награжденные орденами за мужество и героизм во время защиты Украины;

Герои Украины, лица, отмеченные орденом Героев Небесной Сотни, а также граждане, которые после провозглашения независимости получили четыре и более государственных орденов или почетное звание «народный»;

граждане, награжденные государственными наградами, почетными званиями или государственными премиями, в частности со званием «Заслуженный»;

спортсмены — чемпионы и рекордсмены европейских, мировых, Олимпийских и Паралимпийских соревнований;

космонавты, которые работали в открытом космосе или руководили экспериментальными летательными аппаратами;

матери, родившие и воспитавшие до шестилетнего возраста пятерых и более детей, включая усыновленных;

лица, которые в соответствии с законом «О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке» признаны борцами за независимость государства.

Какие суммы доплат к пенсиям предусмотрены

Законодательство устанавливает, что ежемесячная надбавка к пенсии за особые заслуги может составлять от 23% до 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году прожиточный минимум вырос до 2595 грн, поэтому размер доплат также увеличился — ориентировочно от 597 до 908 грн в месяц.

В то же время гражданин может получать только один вид такой надбавки, даже если имеет право сразу на несколько доплат.

Как оформить надбавку к пенсии

Для назначения доплаты нужно подать заявление в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины или воспользоваться электронным порталом ПФУ. Автоматически такие надбавки не начисляются.

Вместе с заявлением необходимо предоставить:

удостоверения;

награды;

дипломы;

справки;

другие официальные документы, подтверждающие право на выплаты.

В случае смерти пенсионера надбавку могут переоформить на близких родственников. Однако в таком случае ее размер составит от 70% до 90% от суммы, которую получал пенсионер.

К слову, многие пенсионеры не знают о специальной доплате на уход в размере 1038 грн в месяц. Она назначается не автоматически, а только одиноким пенсионерам в возрасте от 80 лет, которые получают пенсию по возрасту и по заключению ВКК нуждаются в постоянном постороннем уходе. Для оформления следует пройти медкомиссию и подать заявление с документами в Пенсионный фонд.

Кроме того, действуют автоматические возрастные надбавки: 300 грн от 70 лет, 456 грн от 75 лет и 570 грн от 80 лет, при условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340 грн. Эти выплаты не суммируются, а лишь возрастают до указанного максимума при достижении следующей возрастной границы.

