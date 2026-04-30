Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
173
Время на прочтение
2 мин

Доплаты к пенсии 2026: кто получит более 1000 гривен ежемесячно

Благодаря системе дополнительных выплат к пенсиям, ежемесячный доход отдельных категорий граждан существенно возрастает.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Украинцы получат надбавки

В Украине действует программа социальной поддержки граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Какие категории граждан имеют право на дополнительные деньги и что нужно сделать, чтобы их насчитали.

Сколько доплачивают за воспитание многодетным родителям

Согласно Закону Украины № 1767-III, граждане, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до шестилетнего возраста, имеют право на пенсию за особые заслуги. Сумма доплаты зависит от количества детей.

В 2026 году, учитывая прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц в размере 2 595 грн, размер надбавок составляет:

  • пятеро детей — 35% (908,25 грн)

  • шесть детей — 36% (934,20 грн)

  • семеро детей — 37% (960,15 грн)

  • восемь детей — 38% (986,10 грн)

  • девять детей — 39% (1 012,05 грн)

  • 10 и более — 40% (1 038,00 грн)

Важно: выплата назначается матери или отцу, если он занимался воспитанием, независимо от вида их основной пенсии.

Автоматические надбавки за возраст: кому и сколько прибавят в 2026 году

Эта категория выплат является самой массовой. Вам не нужно никуда идти или писать заявления — как только вам исполняется несколько лет, система автоматически перечисляет пенсию.

Актуальные суммы возрастных доплат в 2026 году:

  • от 70 до 75 лет — 300 грн

  • от 75 до 80 лет — 456 грн

  • от 80 лет и старше — 570 грн

Критическое условие: эти деньги получат только пенсионеры, чья общая сумма выплат (вместе со всеми другими надбавками) не превышает 10 340 грн. Если ваша основная пенсия больше этого порога, возрастная надбавка, к сожалению, не начисляется.

Какие надбавки для жителей горных районов

Для компенсации сложных условий жизни (ограниченная инфраструктура, транспортная доступность) жителям горных территорий предусмотрено повышение пенсии на 20%. Чтобы получить право на такую доплату у пенсионера есть:

  • получить официальный статус жителя горного населенного пункта

  • проживать там не менее полугода или официально работать

  • не проживать длительное время за границей

При переезде в горную местность необходимо уведомить Пенсионный фонд в течение 10 дней для оформления выплаты.

Ранее сообщалось, что некоторые украинцы могут получить доплату к пенсии в размере 1038 гривен при медицинском заключении.

В апреле 2026 года в Украине проведут перерасчет выплат для работающих пенсионеров. По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), под эту категорию подпадает примерно 650 тысяч человек — это каждый работающий четвертый пенсионер. Тем, кто вышел на пенсию позже, следующего автоматического пересчета придется ждать до апреля 2027 года.

