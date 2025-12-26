Доплаты к пенсии: кто и сколько может получить в 2026 году

Пенсионное удостоверение.

В Украине пенсионеры имеют право не только на пенсию, но и на ежемесячные доплаты. Размер этих выплат зависит от возраста, дохода и социального статуса.

Кто будет получать дополнительные деньги в 2026 году, сообщает издание Новини.LIVE.

«Возрастная» надбавка к пенсии

Украинцы, которым в следующем году исполнится 70 лет, автоматически получат возрастные доплаты к пенсии. Их начислят автоматически. Размер доплаты зависит от возраста:

70–74 года — 300 грн;

75-79 лет — 456 грн;

80 лет и старше — 570 грн в месяц.

Тем не менее, в Пенсионном фонде отмечают, что есть одно условие — общий размер пенсионных выплат не должен превышать 10 340,35 грн в месяц.

«Есть еще один не менее важный момент в начислении надбавки: для лица, достигшего следующего возрастного уровня, например, 75-летия, надбавка к пенсии будет составлять 156 грн. Ведь у такого пенсионера уже есть надбавка в размере 300 грн, назначенная в 70 лет. То есть происходит доначисление до следующего размера», — сообщили в ПФУ.

Пособие по уходу для пенсионеров 80+

Отдельную выплату могут получить пенсионеры старше 80 лет. Размер пособия — 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. С 1 января 2026-го эта сумма составит 1038 грн.

Рассчитывать на пособие могут пенсионеры, которые:

проживают сами;

получают пенсию по возрасту;

нуждаются в постоянном уходе;

имеют медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии;

не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать.

Доплаты для участников боевых действий

Повышенные пенсионные выплаты предусмотрены для участников боевых действий и других пострадавших от войны. В Пенсионном фонде напоминают, что размер надбавки составляет 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — с января 2026-го сумма вырастет до 648 грн. Получать эту доплату могут:

участники боевых действий;

члены семей погибших военных;

лица с инвалидностью в результате войны;

пострадавшие участники Революции Достоинства.

Для оформления выплаты следует обратиться в Пенсионный фонд, подать заявление и документы, подтверждающие статус.

Как сообщалось, в Украине с 1 января меняют правила выхода на пенсию. Состоится новый этап реформы — вступят в силу ужесточенные требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту. Так, для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет официального страхового стажа.