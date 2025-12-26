- Дата публикации
Доплаты к пенсии: кто и сколько может получить в 2026 году
Существуют разные надбавки к официальной пенсии. В частности, по возрасту.
В Украине пенсионеры имеют право не только на пенсию, но и на ежемесячные доплаты. Размер этих выплат зависит от возраста, дохода и социального статуса.
Кто будет получать дополнительные деньги в 2026 году, сообщает издание Новини.LIVE.
«Возрастная» надбавка к пенсии
Украинцы, которым в следующем году исполнится 70 лет, автоматически получат возрастные доплаты к пенсии. Их начислят автоматически. Размер доплаты зависит от возраста:
70–74 года — 300 грн;
75-79 лет — 456 грн;
80 лет и старше — 570 грн в месяц.
Тем не менее, в Пенсионном фонде отмечают, что есть одно условие — общий размер пенсионных выплат не должен превышать 10 340,35 грн в месяц.
«Есть еще один не менее важный момент в начислении надбавки: для лица, достигшего следующего возрастного уровня, например, 75-летия, надбавка к пенсии будет составлять 156 грн. Ведь у такого пенсионера уже есть надбавка в размере 300 грн, назначенная в 70 лет. То есть происходит доначисление до следующего размера», — сообщили в ПФУ.
Пособие по уходу для пенсионеров 80+
Отдельную выплату могут получить пенсионеры старше 80 лет. Размер пособия — 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. С 1 января 2026-го эта сумма составит 1038 грн.
Рассчитывать на пособие могут пенсионеры, которые:
проживают сами;
получают пенсию по возрасту;
нуждаются в постоянном уходе;
имеют медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии;
не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать.
Доплаты для участников боевых действий
Повышенные пенсионные выплаты предусмотрены для участников боевых действий и других пострадавших от войны. В Пенсионном фонде напоминают, что размер надбавки составляет 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — с января 2026-го сумма вырастет до 648 грн. Получать эту доплату могут:
участники боевых действий;
члены семей погибших военных;
лица с инвалидностью в результате войны;
пострадавшие участники Революции Достоинства.
Для оформления выплаты следует обратиться в Пенсионный фонд, подать заявление и документы, подтверждающие статус.
Как сообщалось, в Украине с 1 января меняют правила выхода на пенсию. Состоится новый этап реформы — вступят в силу ужесточенные требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту. Так, для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет официального страхового стажа.