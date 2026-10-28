Доплаты к пенсиям в ноябре: кто гарантированно получит от 3 400 до 4 213 гривен

Часть пенсионеров сможет получить повышенные выплаты

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В ноябре 2026 года некоторые украинские пенсионеры автоматически получат дополнительные выплаты. Им также будут гарантироваться определенные суммы, если по расчету страхового стажа и дохода они должны получать меньше.

Минимальная пенсия по возрасту, определенная на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, составит 2595 грн. Однако, согласно постановлению правительства, для определенных категорий граждан предусматриваются более высокие минимальные пенсии.

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Как сообщает Пенсионный фонд Украины, минимальные пенсионные выплаты составляют:

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4213 гривен — для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих не менее 30 лет страхового стажа для женщин и 35 лет для мужчин. Такой же минимальный размер гарантирован пенсионерам от 80 лет при наличии 20 лет стажа у женщин и 25 лет у мужчин.

4050 гривен — для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет со страховым стажем не менее 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

3725 гривен — для пенсионеров в возрасте до 70 лет с полным страховым стажем, а также для лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и продолжительности страхового стажа.

3406 гривен — для других неработающих пенсионеров независимо от возраста и закона, по которому назначена пенсия.

Отдельные гарантии предусматриваются для пенсионеров от 75 до 80 лет. При наличии не менее 20 лет страхового стажа у женщин и 25 лет у мужчин их пенсионная выплата не может быть менее 4050 гривен.

Для лиц от 70 до 80 лет с меньшим страховым стажем соответствующая доплата определяется пропорционально его продолжительности.

Если по расчетам выплаты таких украинцев будут меньше гарантированных сумм, Пенсионный фонд должен начислить дополнительные средства до соответствующего уровня.

Кто получит доплаты к пенсии в ноябре

В Украине не будет производиться общая индексация в ноябре, но часть пенсионеров сможет получить повышенные выплаты из-за достижения определенного возраста. Речь идет о ежемесячных компенсационных доплатах, предусмотренных для граждан, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет.

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Размер возрастных надбавок составляет:

до 300 гривен — пенсионерам от 70 до 74 лет;

до 456 гривен — пенсионерам от 75 до 79 лет;

до 570 гривен — пенсионерам от 80 лет.

Главным условием получения такой доплаты будет размер пенсионной выплаты, который не должен достигать 10340,35 гривны.

Общая пенсионная выплата с учетом возрастной надбавки также может превышать указанную сумму. Поэтому в отдельных случаях доплата будет меньше установленного максимального размера.

Как Пенсионный фонд насчитает надбавки

Согласно правилам, возрастные доплаты пенсионерам начисляются автоматически со дня достижения соответствующего возраста. Для этого не нужно обращаться в Пенсионный фонд, подавать заявления или собирать документы.

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Эта компенсация выплачивается вне зависимости от вида пенсии, страхового стажа или факта трудоустройства. Если в ноябре человеку исполнится 75 лет, то максимальный размер его возрастной доплаты увеличится с 300 до 456 гривен. По достижении 80 лет он составит до 570 гривен.

Однако эти выплаты не прилагаются друг к другу. При переходе к следующей возрастной категории изменяется размер установленной компенсации.

Пенсия в Украине 2026 — последние новости

В Главном управлении Пенсионного фонда в Кировоградской области сообщили, что украинцы, достигшие пенсионного возраста, могут не спешить оформлять пенсию, а продолжить работу, чтобы в будущем получать большие выплаты. За каждый полный месяц страхового стажа, приобретенный по достижении 60 лет, предусмотрено увеличение основного размера пенсии.

То есть размер прибавки зависит от продолжительности отсрочки. Если человек откладывает выход на пенсию менее пяти лет, его выплату увеличивают на 0,5% за каждый полный месяц отсрочки. Если она ждет более 60 месяцев, надбавка составляет 0,75% за каждый месяц.

В то же время в Пенсионном фонде Украины напомнили, кто рискует остаться без пенсии. Украинцы, достигшие пенсионного возраста, имеют три месяца, чтобы обратиться в Пенсионный фонд и получить выплату со дня, следующего за днем достижения соответствующего возраста. Если пропустить этот срок, пенсия будет назначена только с даты подачи заявления, а выплаты за предыдущий период можно потерять.

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