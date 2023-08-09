Доплаты во время войны будут получать военные, полицейские и спасатели — постановление правительства

На время действия военного положения размер доплат будет составлять 30 тысяч гривен ежемесячно.

В среду, 9 августа, на внеочередном заседании Кабинета министров было принято постановление, нормирующее вопросы ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, все, кто привлечен к защите Украины, будут получать доплаты во время войны.

“На время действия военного положения размер доплат будет составлять 30 тысяч грн ежемесячно. Для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составить 50 тысяч грн. А для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях — 100 тысяч грн”, - написал премьер-министр.

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Также Денис Шмыгаль сообщил, что правительство одобрило ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6 тыс. грн и 2,35 тыс. грн соответственно.

"Делаем все, чтобы каждый, кто защищает Украину от российских оккупантов, чувствовал поддержку и помощь государства", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, 28 июня Верховная Рада приняла законопроект о доплатах военным в размере 30-100 тыс. грн ежемесячно. Закон не предусматривает дополнительных выплат тем, кто не находится в зоне боевых действий.

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