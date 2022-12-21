Дополнительная помощь: Всемирный банк выделит средства Украине в размере $610 миллионов

Речь идет о дополнительном пакете помощи.
Всемирный банк сообщил, что одобрил дополнительный пакет финансирования на общую сумму 610 миллионов долларов США для решения срочных потребностей в помощи и восстановлении в Украине, поскольку война с Россией продолжается.
Об этом пишет Reuters.
Пакет включает дополнительный заем в размере 500 миллионов долларов от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) Всемирного банка, поддерживаемого гарантией Великобритании, а также новый проект для восстановления и улучшения доступа к медицинской помощи и удовлетворения потребностей в сфере здравоохранения, связанных с войной. услуг.
Эта помощь предоставляется в дополнение к около 18 миллиардам долларов, которые уже были мобилизованы для Украины Всемирным банком, из которых около 15 миллиардов долларов уже выплачено.
"Вторжение России в Украину продолжает иметь разрушительные экономические и гуманитарные последствия, влияя на сектор здравоохранения, критически важную энергетическую инфраструктуру и транспортные сети", — заявил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Дополнительные 500 миллионов долларов кредита МБРР для проекта «Публичные расходы по поддержке административной способности» (PEACE) помогут украинскому правительству покрыть расходы, связанные с пособиями на детей и семьям, зарплатами государственных служащих и коммунальными платежами, сообщили во Всемирном банке.
Помощь от Всемирного банка:
Ранее стало известно, что Всемирный банк мобилизует дополнительные $4,5 миллиарда в поддержку Украины. В частности, это финансирование позволит обеспечить неотложные потребности Украины в течение зимнего периода.
Также ранее Всемирный банк предоставил Украине 60 млн долларов ссуды и стало известно, на что будут потрачены эти средства.
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