Дополнительная выплата к пенсии: кто может получить до 40% доплаты

пенсия. / © УНИАН

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Некоторые украинские пенсионеры имеют право на специальную надбавку к пенсии — речь идет об особых заслугах перед государством. Ее размер составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Об этом сообщили на портале Пенсионного фонда Украины.

Выплата назначается в соответствии с Законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» и начисляется сверх основного размера пенсии. Право на прибавку имеют:

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герои Украины;

лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни,

граждане, которые после провозглашения независимости Украины были отмечены четырьмя и более государственными орденами;

граждане, имеющие почетное звание «народный» или «заслуженный»;

ветераны войны, награжденные за личное мужество во время защиты Украины;

выдающиеся спортсмены, космонавты, летчики-испытатели;

лауреаты государственных премий

Кроме того, право на прибавку имеют матери, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пяти и более детей. В определенных законом вариантах такую выплату может получать и родитель.

«Надбавка не является отдельной пенсией, а выплачивается дополнительно к уже назначенной. Ее размер составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность в зависимости от категории получателя», — отметили в ПФУ.

Если человек, получавший доплату за особые заслуги перед Украиной, умирает, его нетрудоспособные члены семьи могут оформить такую надбавку в составе пенсии в связи с потерей кормильца.

Размер выплаты зависит от количества членов семьи: если право на нее имеет одно лицо — он будет получать 70% надбавки, если двое или более — выплата составит 90%.

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Чтобы оформить доплату, нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими особые заслуги умершего перед Украиной. Если обращение подать в течение 12 месяцев с момента возникновения права на выплату, прибавку назначат с даты, когда такое право появилось.

В Пенсионном фонде также отмечают: после изменения размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц перерасчет надбавки производится автоматически, поэтому пенсионерам не нужно дополнительно подавать заявления.

Пенсия в Украине — последние новости

Некоторые украинские пенсионеры могут получить одноразовые доплаты в несколько тысяч гривен. Согласно законодательству, новый размер пенсии выплачивается ежегодно с 1 апреля, однако реальный пересчет происходит с задержкой из-за графика представления работодателями отчетности об уплате единого взноса.

В то же время украинцы, уже достигшие пенсионного возраста, но продолжающие официально работать и не спешащие оформлять пенсию, могут существенно увеличить размер своих будущих выплат. Закон предусматривает специальный механизм, поощряющий людей откладывать выход на пенсию и оставаться на рынке труда.

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