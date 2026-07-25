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Дополнительная выплата к пенсии: кто может получить до 40% доплаты
Размер надбавки зависит от категории получателя и составляет от 23 до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Некоторые украинские пенсионеры имеют право на специальную надбавку к пенсии — речь идет об особых заслугах перед государством. Ее размер составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Об этом сообщили на портале Пенсионного фонда Украины.
Выплата назначается в соответствии с Законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» и начисляется сверх основного размера пенсии. Право на прибавку имеют:
герои Украины;
лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни,
граждане, которые после провозглашения независимости Украины были отмечены четырьмя и более государственными орденами;
граждане, имеющие почетное звание «народный» или «заслуженный»;
ветераны войны, награжденные за личное мужество во время защиты Украины;
выдающиеся спортсмены, космонавты, летчики-испытатели;
лауреаты государственных премий
Кроме того, право на прибавку имеют матери, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пяти и более детей. В определенных законом вариантах такую выплату может получать и родитель.
«Надбавка не является отдельной пенсией, а выплачивается дополнительно к уже назначенной. Ее размер составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность в зависимости от категории получателя», — отметили в ПФУ.
Если человек, получавший доплату за особые заслуги перед Украиной, умирает, его нетрудоспособные члены семьи могут оформить такую надбавку в составе пенсии в связи с потерей кормильца.
Размер выплаты зависит от количества членов семьи: если право на нее имеет одно лицо — он будет получать 70% надбавки, если двое или более — выплата составит 90%.
Чтобы оформить доплату, нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими особые заслуги умершего перед Украиной. Если обращение подать в течение 12 месяцев с момента возникновения права на выплату, прибавку назначат с даты, когда такое право появилось.
В Пенсионном фонде также отмечают: после изменения размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц перерасчет надбавки производится автоматически, поэтому пенсионерам не нужно дополнительно подавать заявления.
Пенсия в Украине — последние новости
Некоторые украинские пенсионеры могут получить одноразовые доплаты в несколько тысяч гривен. Согласно законодательству, новый размер пенсии выплачивается ежегодно с 1 апреля, однако реальный пересчет происходит с задержкой из-за графика представления работодателями отчетности об уплате единого взноса.
В то же время украинцы, уже достигшие пенсионного возраста, но продолжающие официально работать и не спешащие оформлять пенсию, могут существенно увеличить размер своих будущих выплат. Закон предусматривает специальный механизм, поощряющий людей откладывать выход на пенсию и оставаться на рынке труда.