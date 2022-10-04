Дополнительное финансирование: стало известно, куда направят средства от Всемирного банка

Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Украина, Беларусь и Молдова) Аруп Банерджи 4 октября подписали Соглашение о предоставлении Украине третьего дополнительного финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития ( МАР) проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Об этом идет речь в сообщении Министерства финансов Украины.

Сумма займа составляет 529,9 млн долларов США.

"Данные кредитные средства будут предоставлены на льготных условиях под гарантии Британии и Дании: срок погашения кредита — 19 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка составляет 0,25% годовых (начисляется на неиспользованную часть ссуды)", — отметили в министерстве.

Также выразили благодарность правительствам Великобритании и Дании, а также команде Всемирного банка за мощную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По информации министерства, привлеченные средства "позволят сохранить действенность и устойчивость функционирования украинской системы государственного управления, в дальнейшем финансировать насущные социальные нужды в условиях военного положения".

Средства займа будут направлены в общий фонд Государственного бюджета Украины на возмещение выплат на оплату труда сотрудников бюджетной сферы, обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, поддержку малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д.

Более того, во время встречи стороны обсудили состояние реализации портфеля действующих совместных проектов между Украиной и Всемирным банком, а также возможную инициацию новых совместных проектов в поддержку Украины.

Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил, что с 1 октября вступил в силу закон США о лендлизе для Украины.

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