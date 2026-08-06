Дополнительные 3100 грн на День Независимости: кому не зачислят выплату без заявления

Деньги / © pexels.com

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В 2026 разовую помощь в августе предусмотрели для определенных законом категорий ветеранов войны, членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины и других получателей, но деньги не всем зачислят без дополнительных действий.

О механизме выплаты сообщил Пенсионный фонд Украины .

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В августе средства должны поступить автоматически тем, кто получает пенсию, пожизненное содержание, жилищную субсидию или льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг и не проходит военную службу.

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Кому деньги зачислят без заявления

Автоматический механизм действует для получателей пенсий, пожизненного содержания, субсидий и льгот на ЖКУ. Для ветеранов, проходящих военную службу, ПФУ направляет средства на счета воинских частей, учреждений или организаций, где они служат.

ПФУ советует таким военнослужащим убедиться, что работодатель располагает сведениями об их ветеранском статусе.

Кому нужно обратиться в ПФУ

Самостоятельно подать заявление есть люди, которые имеют право на разовую помощь, но не получают пенсию, субсидию или льготу на ЖКУ и не проходят военную службу. ПФУ принимает такие обращения лично в сервисном центре Фонда или через ЦНАП, по почте в территориальный орган Фонда, а также онлайн через вебпортал ПФУ с квалифицированной электронной подписью.

В заявлении следует указать реквизиты документов, удостоверяющих личность, номер банковского счета для выплаты, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика при наличии и реквизиты удостоверения, дающего право на помощь. К ней прилагаются копии паспорта и удостоверение о соответствующем статусе.

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Что делать после 1 августа

Общий срок подачи заявления истек 1 августа 2026 года. В то же время, ПФУ отмечает, что человек, не имевший возможности обратиться вовремя, может подать заявление до 1 октября 2026 года.

Этот более поздний срок не является автоматическим продлением для всех, кто не подал документы до 1 августа. Он касается ситуаций, когда своевременно подать заявление было невозможно.

Есть и отдельное правило для тех, кто приобретет соответствующий статус до 24 августа 2026 года. Если на 1 октября человек не получит средства, он может обратиться в ПФУ, а выплату должны произвести до 1 ноября.

Размер пособия зависит от категории получателя и составляет от 450 до 3100 грн. Полный перечень определенных законом групп и размеры выплат объясняет материал TSN.ua о разовой выплате ко Дню Независимости .

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