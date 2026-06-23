Дополнительные деньги к пенсии: кто может получить надбавку 35%

Деньги. / © Национальный банк Украины

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В Украине некоторые пенсионеры могут получать дополнительные выплаты к основной пенсии. Речь идет о надбавке за особые заслуги перед государством, размер которого 35% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Кто имеет право на такую доплату и ее оформить, сообщили в Пенсионном фонде.

Речь идет о надбавках к пенсии для женщин — многодетных матерей. Сумма доплаты зависит от количества детей, а также размера прожиточного минимума на начало 2026 года для людей, потерявших трудоспособность. Сейчас это 2 595 грн.

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Заметим, что это регулирует закон «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». Дополнительные средства насчитывают матерям, воспитавшим минимум пятерых детей не менее шести лет. Кроме того, могут учитывать официально усыновленных детей.

Прибавку могут добавить в основную сумму пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, за выслугу лет.

Суммы надбавок

В Пенсионном фонде отмечают, что размер этой надбавки не фиксирован и может изменяться вместе с пересмотром прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Сумма доплаты также зависит от количества детей, воспитанных женщиной. При наличии пятерых детей предусмотрена надбавка в размере 35% прожиточного минимума — это составляет 908 гривен.

За каждого следующего ребенка будут добавлять по 1%:

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за шесть — 36% (934 грн);

за семь — 37% (960 грн);

за восемь детей — 38% (986 грн);

за девять детей — 39% (1012 грн);

за десять и более детей — 40% (1038 грн).

Заметим, если получатель надбавки умрет, ее часть могут начислить при оформлении пенсии в связи с потерей кормильца для членов семьи. В таком случае выплата будет равна 70% от суммы доплаты для одного нетрудоспособного члена семьи или 90% — если таких лиц двое и больше.

Пенсия в Украине — последние новости

В Украине участники боевых действий ежемесячно получают прибавку к пенсии в размере 25% от минимальной пенсии по возрасту. Размер дополнительной выплаты — 647 грн в месяц. Кроме того, ветеранам войны и лицам с инвалидностью в результате войны выплачивают дополнительную целевую помощь — 40 гривен ежемесячно.

Отметим, с 1 июля размер пенсии будет автоматически перечислен для граждан, возраст которых достиг 70, 75 или 80 лет. Впрочем, законодательство предусматривает ограничения для пенсионеров с более высокими выплатами. Пенсии не возрастут для тех, у кого общая пенсия превышает 10340,35 грн.



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