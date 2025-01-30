Дополнительные выплаты по 15 тыс. гривен: педагоги одной из громад будут ежемесячно получать премии

Во Львове ежеместно в течение одного года будут премировать тысячу педагогов. Учителя школ, а также социальные педагоги, практические психологи, педагоги-организаторы Львовской громады, работающие не менее одного года, будут получать дополнительные 15 тысяч гривен к зарплате.

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета.

Изменения к постановлению "Педагоги, которые вдохновляют", которое было принято еще в прошлом году, были внесены 30 января. Поэтому с февраля 2025 года учителя получат возможность получать дополнительное вознаграждение.

Изменения касались утверждения самой суммы премирования – 15 тысяч гривен каждый месяц в течение одного года. В общей сложности премия будет предоставляться для 1000 педагогов, поэтому в каждой школе будет несколько премированных педагогов.

"Также мы прописали в программе порядок избрания "вдохновляющих педагогов", — рассказал Андрей Закалюк, начальник управления образования Львова.

Как будут выбирать учителей

По словам Андрея Закалюка, отбор состоится в три этапа.

Анонимное голосование среди учащихся. Профессиональное тестирование педагогов. Оценка экспертной группы, в которую будут входить педагоги, родители и представители ученического самоуправления.

Кто сможет получить премии

Кандидатами на премии могут стать как учителя школ, так и социальные педагоги, практические психологи, педагоги-организаторы Львовской громады.

Условия для учителей:

стаж работы не менее одного года в соответствующем учебном заведении в должности учителя по основному месту труда;

недельная нагрузка – не менее 18 часов в неделю.

Для социальных педагогов, практических психологов, педагогов-организаторов:

срок работы – не менее одного года в соответствующем учебном заведении на указанной должности по основному месту труда;

недельная нагрузка – 40 часов в неделю.

Для руководителей кружков заведений внешкольного образования:

срок работы – не менее одного года в указанных заведениях по основному месту труда;

недельная нагрузка – не менее 18 часов в неделю.

Преподаватели и концертмейстеры художественных и музыкальных школ Львовской городской территориальной громады:

не менее одного года в указанных учреждениях культуры по основному месту труда;

недельная нагрузка, которая в сумме составляет не менее 18 часов в неделю.

Известно, что программа "Вдохновляющие педагоги" будет действовать на протяжении 2025-2030 годов. Педагоги на премирование будут выбирать каждый год сроком на 12 месяцев.

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