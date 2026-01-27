Дорожает базовый овощ: украинцы снова почувствуют это в кошельках

Картофель / © unsplash.com

В Украине начали расти оптовые цены на картофель после нескольких недель спада.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

До середины января цены в этом сегменте оставались стабильными, а в конце 2025 года продавцы даже снижали стоимость продукции, особенно партий, не подлежащих длительному хранению. Впрочем, уже с середины текущего месяца ситуация изменилась.

На фоне стабильного спроса и сокращения предложения оптовые цены поднялись до 7–13 грн за килограмм, что в среднем на 16% дороже, чем в начале января. Оптовые компании также отмечают дефицит качественного картофеля на внутреннем рынке.

Эксперты объясняют удорожание уменьшением объемов предложения. Хозяйства, не имевшие хранилищ для длительного хранения, завершили продажи еще в начале года. В то же время фермеры с качественной продукцией содержат запасы, ожидая более высоких цен в ближайшие месяцы.

Дополнительным фактором стало ухудшенное качество урожая из-за неблагоприятных погодных условий во время уборки 2025 года. Дожди в отдельных регионах негативно повлияли на лежкость картофеля и его товарный вид.

Несмотря на рост, нынешние цены на картофель все еще на 60–65% ниже, чем в этот период прошлого года. Производители прогнозируют дальнейшее подорожание — либо в ближайшие недели, либо в начале весны.

