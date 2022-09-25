Дороже, чем в Европе: украинцев предупредили о рекордном подорожании яиц и молочки

Цены на продукты в Украине в ближайшее время изменятся.

Стоимость куриных яиц через несколько месяцев существенно вырастет. Также следует ожидать и повышения цен борщового набора и молочных продуктов.

Об этом сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас по сравнению с первыми 4 месяцами полномасштабного вторжения России цены растут в два-три раза меньше. Он пояснил, что в августе и начале сентября цены на яйца снизились, но дальше они будут расти. До конца года и в конце зимы ожидается цена 50 гривен за "десяток" яиц.

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До конца года, как говорит эксперт, подорожают и продукты борщового набора. К примеру, картофель может стоить 30 грн/кг.

"Я говорю о том, что мы можем купить в магазинах — можно спрогнозировать что угодно, кроме стоимости яиц... Цена как раз растет в канун нового года. Она потом начинает спадать. Такая ситуация будет наблюдаться и сейчас: в декабре у нас будет максимальная цена, а вот в январе она будет снижаться. Стоимость растет даже несмотря на спрос украинцев", — пояснил Дорошенко.

По словам эксперта, также подорожает молочка и цены будут выше европейских. Он отметил, что дефицита сыров в Украине не будет, а какие-либо проблемы будут решаться путем импорта из Европы.

Впрочем, специалист объясняет, что много в ценообразовании будет зависеть от курса доллара. Ведь его стоимость имеет значение для производителей и импортеров.

Напомним, эксперт объяснил, что будет с продуктами в Украине.

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