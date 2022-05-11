Дорожные компании потеряли более 200 производственных баз из-за российского вторжения

Из-за военных действий в Украине дорожные компании потеряли 200 производственных баз. В том числе – 40 асфальтобетонных заводов, каждый из которых стоит десятки миллионов гривен.

Об этом сообщили на Facebook-странице Укравтодора.

«Повредили и уничтожили полтысячи автомобилей разных видов, более 300 единиц специальной техники, каждая из которых стоит не менее 3-4 миллионов гривен: катки, грейдеры, погрузчики, манипуляторы, цистерны и т.д.», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате вооруженной агрессии все проекты строительства, капитального и текущего среднего ремонта государственных дорог пришлось заморозить. Без работы остались тысячи работников подрядных организаций, включая государственную акционерную компанию «Автомобильные дороги Украины».

На Facebook-странице ведомства также опубликовали фото производственной базы «Автомагистраль-Юг» во временно оккупированном Токмаке.

“Предприятие разбили, спецтехнику изуродовали. Оккупанты похитили горюче-смазочные материалы, ограбили склады», - отметили в УАД.

Напомним, ранее в ведомстве сообщили, что из-за российской агрессии в Украине разрушены 24 тысячи километров дорог, из них 9 тысяч — это пути государственного значения. Пострадали и более 300 искусственных построек, прежде всего, мостов.

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