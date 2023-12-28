Достиг рекордной отметки: как и насколько вырос государственный долг Украины во время войны

Совокупный государственный долг Украины в ноябре 2023 вырос на 4,48 миллиарда долларов. Сумма долга выросла до рекордной отметки в 140,82 миллиарда долларов.

Такие данные были обнародованы в Министерстве финансов.

За ноябрь сумма государственного и гарантированного государством долга страна стала больше в гривневом эквиваленте на 164,27 миллиарда, в долларах — на 4,48 миллиарда.

"Государственный и гарантированный государством долг составил 5 122,49 миллиарда гривен или 140,82 миллиарда долларов, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг — 512,77 миллиарда гривен (68,58% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 96,57 миллиарда долларов. Государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1609,72 миллиарда гривен (31,42%), или 44,25 миллиарда долларов", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует, что общий государственный долг Украины по итогам этого года вырастет до 88,1% ВВП. В следующем году, по прогнозу экспертов, госдолг вырастет до 98,6% ВВП, а пиковое значение в 100,7% достигнет в 2025 году, после чего начнет постепенно уменьшаться.

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