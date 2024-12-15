Достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС критически необходима — эксперт Института ядерных исследований НАН

Украине нужно как можно скорее завершить достройку энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, уверен кандидат физико-математических наук и старший научный сотрудник отдела радиационной физики Института ядерных исследований НАН Украины Евгений Малый.

“У нас остается много специалистов, которые способны эксплуатировать ядерные энергоблоки, строить новые и обеспечивать энергетическую стабильность государства.

Ученый подчеркнул, что вопрос достройки новых блоков приобретает критическую важность из-за приближения завершения проектного срока эксплуатации многих действующих энергоблоков. Хотя их работу можно продолжать, «Сам реактор заменить невозможно. его выводить. А что же? – подчеркнул он.

Малый также обратил внимание на то, что разрушенная россией энергетическая инфраструктура и уничтожение тепловых и гидроэлектростанций создают дополнительные риски.

"Строить новые блоки нужно уже сегодня, чтобы через 20-30 лет мы не остались без мощностей, способных обеспечить энергетическую независимость Украины", — подытожил ученый.

Как сообщалось, в апреле 2024 года Кабмин одобрил решение утвердить достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, готовых на 80% и 25% соответственно.