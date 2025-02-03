Достройка ХАЭС усилит энергосистему и позволит компенсировать дефицит мощности, — эксперт

Достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС), которые по заявлению компании АО "Энергоатом" уже готовы на 80% и 25% соответственно, являются критически важным шагом для укрепления энергетической безопасности Украины и обеспечения стабильного электроснабжения в условиях послевоенного восстановления .

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил вице-президент Energy Club Иван Григорук.

"Атомная энергетика – это основа энергетической стабильности. Достройка ХАЭС не только поможет компенсировать потери мощностей из-за войны войны, но и будет способствовать экономическому развитию страны в долгосрочной перспективе, одновременно давая толчок для развития новой маневровой генерации и электрических сетей в нашем государстве", – подчеркнул Иван Григорук. .

Новые энергоблоки обеспечат дополнительные мощности для покрытия возникшего дефицита электроэнергии после повреждения объектов генерации.

Строительство также будет способствовать развитию отечественной промышленности, созданию рабочих мест и привлечению иностранных инвестиций.

По словам эксперта, у Украины сейчас есть уникальный шанс в сжатые сроки и за относительно небольшие средства ввести в эксплуатацию два атомных блока общей мощностью 2,2 ГВт.