Украина планирует завершить достройку третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции, что позволит стране выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению.

Этот проект, направленный на уменьшение зависимости от ископаемого топлива, является важной частью климатической стратегии Украины, которая предусматривает достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Об этом идет речь и в материале УНИАН. .

На фоне российских атак, которые значительно повредили энергетическую инфраструктуру, Украина сосредоточила усилия на ядерной энергетике как надежном источнике чистой энергии. в общую энергосистему.

Эти энергоблоки добавят к энергосистеме страны 2,2 ГВт чистой энергии, что позволит Украине не только укрепить свою энергетическую независимость, но и способствовать достижению глобальных целей по сокращению выбросов. энергосистемы

Ежегодные климатические конференции ООН, известные как COP (Conference of the Parties), являются ключевой площадкой для обсуждения и реализации целей Парижского соглашения, принятого в 2015 году. °C. На проходящем в Баку нынешнем саммите COP29 Украина вновь подтверждает свою приверженность этим. целей, делая ставку на развитие чистой ядерной энергетики как важного шага по пути к климатической нейтральности.