"Доступная ипотека": более тысячи украинских семей получили кредиты

Объем кредитования – более 900 млн грн.

Более тысячи украинских семей (1135) получили "Доступную ипотеку 7%" на покупку собственного жилья.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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По данным Министерства финансов, общий объем кредитования по государственной программе составляет более 900 миллионов гривен. Только за прошедшую неделю банки выдали почти 30 миллионов гривен на покупку жилья.

Больше украинцы покупали квартиры на вторичном рынке. Лишь четверть ссуд брали на приобретение квадратных метров в новостройках.

За регионами наиболее активно ссуды брали в столице и Киевской области. Высокие цифры также во Львовской, Харьковской и Волынской областях.

Как сообщалось, из-за локдауна на вторичном рынке жилья ощутимо упал спрос. В ноябре спрос снизился на 20% в крупнейших областных центрах Украины. В Ассоциации специалистов по недвижимости отмечают, что количество потенциальных покупателей с начала осени сократилось на треть.

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