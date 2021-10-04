"Доступная ипотека под 7%": где больше всего получают кредитов и кому их выдают

"Доступная ипотека под 7%": где больше всего получают кредитов и кому их выдают

В 2021 году программой могут воспользоваться около 5 000 семей.

По инициативе президента Украины, правительство ввело программу "Доступная ипотека под 7%". Запуск состоялся 1 марта 2021 года, и уже большое количество семей воспользовались возможностью приобрести собственное жилье.

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По данным Министерства финансов Украины, по состоянию на 4 октября банками подписано 903 кредитных договоров на общую сумму 776,59 млн грн. На первичном рынке — 24,27%, на вторичном — 75,73% сделок.

К банкам поступило 1287 заявок. В программе задействовано 23 региона, в частности Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

Киев (33,4%);

Киевская область (30,9%);

Харьковская область (6,4%);

Львовская область (6,0%);

Ровенская область (4%);

другие (19,3%).

Прирост по сравнению с данными начале прошлой недели составляет:

+ 4% — количества кредитов и + 4% — суммы кредитов;

+ 3% — количества заявок и + 3% — суммы заявок.

Позволить себе квартиру мечты точно смогут люди, которые:

имеют доход выше среднего по региону (не менее 12 337 грн), но не попали в перечень богачей (10 минимальных зарплат — не более 123 тысяч грн)

но не попали в перечень богачей (10 минимальных зарплат — не более 123 тысяч грн) успели накопить на первый взнос (от 140 000 грн);

найдут подходящее по метражу жилье до 50 м. кв на двух еще и по возрасту подходящее (до 3 лет, от 2018).

Процедура участия в программе "Доступная ипотека под 7%": 5 шагов

Гражданин изучает критерии программы для определения своей приемлемости и предмета ипотеки.

Гражданин обращается в уполномоченный банк с пакетом документов.

Уполномоченный банк сообщает гражданина о соответствии условиям программы и просит предоставить заявку на получение кредита (5 рабочих дней после представления полного пакета документов).

Кредитная оценка, заключение кредитного договора и перечисления средств кредита продавцу предмета ипотеки (10 рабочих дней после представления полного пакета документов).

Уплата компенсационной процентной ставки за счет государственной поддержки в течение срока кредитного договора.

Основные условия ипотечного кредитования:

Максимальная сумма ипотечного кредита — 2 млн грн:

Максимальной срок выплаты компенсации — 20 лет;

Максимальный размер комиссии за предоставление и обслуживание кредита — 0,5% от суммы кредита;

Максимальный срок ипотечного кредита — 20 лет;

Минимальный собственный взнос заемщика — 15% от суммы кредита;

Максимальный размер комиссии за предоставление гарантии Фонда — 0,5% годовых.

Какие документы необходимы:

заявление на участие в программе;

копия паспорта;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, справка о регистрации места проживания заемщика и членов его семьи;

копия свидетельства о браке (при наличии);

копия свидетельства о рождении ребенка/детей (при наличии);

документы о доходах заемщика и членов его семьи за последние 6 месяцев

Напомним, программа "Доступная ипотека 7%" начала действовать в Украине с 1 марта 2021 года. Гражданин, который будет участвовать в программе, будет платить 7% по кредиту, а так как процентная ставка украинских банков выше, то разницу будет платить государство. С перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться на официальном веб-сайте Фонда развития предпринимательства.

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