"Доступная ипотека под 7%": сколько надо зарабатывать и где больше всего получают кредитов

"Доступная ипотека под 7%": сколько надо зарабатывать и где больше всего получают кредитов

В 2021 году программой могут воспользоваться около 5000 семей.

По инициативе президента Украины, правительство ввело программу "Доступная ипотека под 7%". Запуск состоялся 1 марта 2021 года, и уже большое количество семей воспользовались возможностью приобрести собственное жилье.

По данным Министерства финансов Украины, по состоянию на 20 сентября банками подписано 838 кредитных договоров на общую сумму 714, 11 млн грн. На первичном рынке — 23,3%, на вторичном — 76,7% сделок.

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В банки поступило 1216 заявок. В программе задействовано 23 региона, в частности Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

Киев (33,9%)

Киевская обл. (30,8%)

Харьковская обл. (6,2%)

Львовская обл. (5,8%)

Ровенская обл. (4,0%)

другие (19,3%).

Министерство финансов Украины

Позволить себе квартиру мечты точно смогут люди, которые:

имеют доход выше среднего по региону (не менее 12 337 грн), но не попали в перечень богачей (10 минимальных зарплат — не более 123 тысяч грн);

но не попали в перечень богачей (10 минимальных зарплат — не более 123 тысяч грн); успели накопить на первый взнос (от 140 тыс грн);

найдут подходящее по метражу жилье до 50 м. кв на двух еще и по возрасту подходящее (до 3 лет, от 2018 года постройки).

Процедура участия в программе "Доступная ипотека под 7%": 5 шагов

Гражданин изучает критерии программы для определения своей приемлемости и предмета ипотеки.

Гражданин обращается в уполномоченный банк с пакетом документов.

Уполномоченный банк сообщает гражданину о соответствии условиям программы и просит предоставить заявку на получение кредита (5 рабочих дней после представления полного пакета документов).

Кредитная оценка, заключение кредитного договора и перечисления средств кредита продавцу предмета ипотеки (10 рабочих дней после представления полного пакета документов).

Уплата компенсационной процентной ставки за счет государственной поддержки в течение срока кредитного договора.

Основные условия ипотечного кредитования:

Максимальная сумма ипотечного кредита — 2 млн грн:

Максимальной срок выплаты компенсации — 20 лет;

Максимальный размер комиссии за предоставление и обслуживание кредита — 0,5% от суммы кредита;

Максимальный срок ипотечного кредита — 20 лет;

Минимальный собственный взнос заемщика — 15% от суммы кредита;

Максимальный размер комиссии за предоставление гарантии Фонда — 0,5% годовых.

Какие документы необходимы:

заявление на участие в программе;

копия паспорта;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, справка о регистрации места проживания заемщика и членов его семьи;

копия свидетельства о браке (при наличии);

копия свидетельства о рождении ребенка/детей (при наличии);

документы о доходах заемщика и членов его семьи за последние 6 месяцев.

Напомним, программа "Доступная ипотека 7%" начала действовать в Украине 1 марта 2021 года. Гражданин, который будет участвовать в программе, будет платить 7% по кредиту, а так как процентная ставка украинских банков выше, то разницу будет платить государство. Сейчас ипотеку под 7% в Украине выдают уже 14 банков. С перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться на официальном веб-сайте Фонда развития предпринимательства.

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