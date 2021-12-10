"Доступная ипотека под 7%": в Минфине подсчитали, сколько и на какую сумму банки выдали кредитов

"Доступная ипотека под 7%": в Минфине подсчитали, сколько и на какую сумму банки выдали кредитов

Всего в программе задействовано 23 региона.

Более миллиарда гривен на ипотеку. Столько денег выдали банки по программе "Доступная ипотека 7%".

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 10 декабря.

Так, по данным Министерства финансов, от старта программы было заключено более тысячи кредитных соглашений. Большую часть кредитов украинцы оформляли на покупку жилья на вторичном рынке – более 75%. Наиболее активно деньги на жилье за последнюю неделю ссужали в столице и Киевской области. Также во Львовской, Харьковской и Волынской областях.

Напомним, программа "Доступная ипотека 7%" начала действовать в Украине с 1 марта 2021 года. Гражданин, который будет участвовать в программе, будет платить 7% по кредиту, а поскольку процентная ставка украинских банков выше, разницу будет платить государство. С перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться на официальном сайте Фонда развития предпринимательства.