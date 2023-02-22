Дотация за прирост: что нужно, чтобы получить 30 тысяч от государства за корову

На Львовщине из областного бюджета выделили 9 млн грн на финансовую поддержку фермеров, разводящих коров.

В соответствии с комплексной программой поддержки и развития сельского хозяйства во Львовской области субъекты предпринимательства в области скотоводства имеют возможность получить в текущем году финансовую поддержку в виде дотации за прирост поголовья коров.

Об этом сообщили в департаменте агропромышленного развития Львовской областной военной администрации.

За каждую корову обещают выплачивать 30 тысяч гривен фермерским хозяйствам, идентифицированным и зарегистрированным в соответствии с законодательством.

"Из областного бюджета на дотацию за прирост коров выделили 9 млн грн, а это как минимум на 300 приращенных коров. Для микро- и малых субъектов предпринимательства – это дополнительные поступления в развитие производства и стимул к увеличению поголовья коров", – пояснила директор департамента агропромышленного развития Львовской ОВА Татьяна Гетьман.

Дотацию за прирост коров поголовья будут начислять на разницу поголовья коров по состоянию на 1 апреля текущего года до поголовья коров по состоянию на 1 апреля предыдущего года,

Документы на получение дотации будут приниматься с 1 апреля по 1 мая текущего года.

При этом фермеры будут заинтересованы в том, чтобы поголовье скота не уменьшалось. Ведь в случае его уменьшения на 1 апреля следующего года, полученные бюджетные средства придется вернуть в областной бюджет в полном объеме.

Напомним, Украина работает над привлечением капитальных инвестиций на программы поддержки аграриев 2023 года. В частности, в Верховной Раде Украины разработан законопроект №8025 о привлечении донорских средств международных партнеров во время войны.

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