Довоенные цены: как подорожали продукты в супермаркете с 2021 года

Цены в супермаркете / © Credits

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Цены на продукты в украинском супермаркете в 2025 году резко выросли по сравнению с их стоимостью всего 4 года назад, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится в видео TikTok от пользователя @дверь.

Посетители супермаркета нашли каталог товаров АТБ за 2021 год и сравнили указанные в нем цены с нынешними.

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Кофе «Якобс», который в 2021 году стоил 39,90 грн сейчас продается по акционной цене 149,90 грн.

Консерва «Скумбрия» продается в супермаркете по 94,40 грн, а раньше она стоила 41,20 грн, то есть 4 года назад за эти деньги можно было купить две такие баночки.

Сыр «Тенеро» теперь стоит 80,90 грн, а в 2021 году его цена была всего 33,50 грн.

Ликер Sheridans, который стоил 434,50 грн, теперь продается по 875 грн.

Масло крестьянское «Ферма» в 400-граммовой пачке стоит 235,90 грн., а в 2021 году его цена была 69,90 грн.

Пиво «Корона», которое в 2021 году обошлось в 21,90 грн, сейчас продается по цене 71,50 грн.

Раньше мороженое можно было купить ценой 9,90 грн., а сейчас 35,90 грн.

Макаронные изделия в 2021 году стоили 22,30 грн, сейчас — 55,50 грн.

Изменились цены не только на продукты, но и на сопутствующие товары, продаваемые в супермаркетах.

В частности, детские подгузники «Мини Би» раньше стоили 174,90 грн, сейчас — 309,00 грн. Зубная паста, которая стоила 39,80 грн., сейчас имеет цену 88,90 грн.

Напомним, украинские производители за прошлый год подняли оптовые цены более чем на 20%.