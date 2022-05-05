Драгоценности и 40 млн грн: ГБР планирует передать ВСУ изъятые у Медведчука и Козака средства

Драгоценности и 40 млн грн: ГБР планирует передать ВСУ изъятые у Медведчука и Козака средства

ГБР провело очередные обыски на объектах, связанных с семьями Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Также суд по инициативе следователей наложил арест на корпоративные права и счета компаниям, принадлежащим Медведчуку, Козаку и их родственникам.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Известно, что на арестованных счетах было более 40 млн. грн. Также 4 мая работники ДБР во Львове провели новые обыски на шести объектах, связанных с семьями народных депутатов-предателей, в частности в Киевской и Львовской областях.

"Обыски проводились в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью, нарушении прав охраны или использовании недр и легализации доходов, полученных преступным путем. Родственники Медведчука и Козака являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка в карьерах во Львовской области. В ходе следственных действий изъяты ценные картины, предметы антиквариата и другие драгоценности", — сказала спикер ГБР Татьяна Сапьян.

ГБР планирует арестовать это имущество и направить средства в пользу ВСУ.

Напомним, Верховная Рада 3 мая приняла законопроект 7172-1, которым запретила деятельность пророссийских партий в Украине. За это решение проголосовали 330 народных депутатов.

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