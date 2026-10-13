Дрова в Украине резко подорожали: сколько стоят в 2026 году и где купить дешевле

Цены на дрова

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В преддверии отопительного сезона 2026-2027 годов украинцы активно запасаются дровами. Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру и угрозу длительных отключений электроэнергии владельцы частных домов все больше внимания уделяют альтернативному отоплению. Однако стоимость топливной древесины существенно отличается в зависимости от породы, региона и продавца.

Разница в ценах объясняется не только наценкой посредников. На конечную стоимость влияют доставка, распил, колени и способ измерения древесины. Поэтому перед покупкой стоит узнать, где можно приобрести дрова дешевле, какие породы лучше всего подходят для отопления и как проверить, соответствует ли оплаченный объем фактическому количеству топлива.

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Сколько стоят дрова в Украине осенью 2026 года

Самые доступные предложения топливной древесины обычно можно найти непосредственно в государственных лесничествах. Здесь цена зависит от породы дерева и места, где покупатель отнимает заказ.

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По примерам предложений лесных хозяйств в октябре 2026 года стоимость древесины составляет:

Вид древесины или условия продажи Цена Мягколистные породы от 1 134 грн/м³ Сосна и ольха от 1 272 грн/м³ Твердолистные породы на верхнем складе от 1 274 грн/м³ Твердолистные породы на промежуточном складе около 1 544 грн/м³ Твердолистные породы на нижнем складе около 1 901 грн/м³

Это цены по отдельным лесничествам, а не единственный тариф для всей Украины. В разных областях они могут отличаться в зависимости от доступности древесины и условий ее заготовки.

В государственных лесничествах обычно продают необработанные бревна, которые перед использованием нужно распилить и поколотить. Именно поэтому более низкая начальная цена не всегда означает, что покупатель потратит меньше денег.

Почему стоимость дров зависит от места продажи

Даже в пределах одного лесного хозяйства цены на одинаковую древесину могут отличаться на несколько гривен за кубометр. Причина заключается в том, где именно хранятся заготовленные бревна.

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Дешевую древесину можно приобрести на верхнем складе, который обычно расположен непосредственно вблизи места вырубки. Однако вывезти ее оттуда сложнее, поскольку не до всех лесных участков можно добраться по обычному транспорту.

На промежуточном складе древесина уже ближе к путям вывоза. Соответственно, ее цена выше из-за дополнительных работ по перемещению.

Самыми дорогими среди таких предложений, как правило, дрова на нижних складах — обустроенных площадках с удобным подъездом.

Выбор зависит от возможностей покупателя. Если есть собственный грузовой транспорт и оборудование для обработки древесины, приобретение дров непосредственно из лесосеки может быть более экономным. В других случаях удобнее заказать подготовленное топливо.

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Сколько стоят колотые дрова у частных продавцов

На частном рынке цены обычно выше, но и условия продаж могут быть более удобными. Покупателям предлагают порезанные и поколотые дрова, иногда уже с доставкой в дом.

В октябре 2026 года среди объявлений встречаются следующие цены:

Породы древесины Цена за складометр Сосна 3 800 грн Клен канадский 4 250 грн Дуб и акация 5 400 грн

При этом в отдельных предложениях минимальный заказ составляет 6 складометров.

За такую партию сосны придется заплатить 22 800 гривен, а за дуб или акацию — 32 400 гривен.

Приведенные суммы представляют собой примеры конкретных объявлений, а не средние цены для всей страны. Стоимость готового топлива зависит от региона, размера партии и дополнительных услуг.

Кубометр и складометр дров: в чем разница и как не переплатить

При покупке топливной древесины особое внимание следует обращать на единицы измерения. Продавцы могут называть цену за кубометр, складометр или машину дров, хотя эти понятия имеют разное значение.

Плотный кубометр — это один кубический метр цельной древесины без промежутков воздуха.

Складометр — это аккуратно уложенный штабель дров размером один метр в длину, в ширину и высоту. Между поленьями есть свободное пространство, поэтому фактический объем древесины в нем меньше.

В среднем 1 складометр содержит около 0,7 кубометра плотной древесины. Однако точный показатель зависит от формы поленьев, их длины и плотности укладки.

Еще один вариант — насыпной кубометр. Так называют объем дров, которые погрузили в кузов без упорядоченной сборки. Из-за большого количества промежутков фактической древесины в таком объеме обычно меньше. Например, если продавец предлагает 4 складометра дров, это не значит, что покупатель получит 4 плотных кубометра древесины.

Проверить объем сложенных дров можно, измерив длину, ширину и высоту штабеля и умножив полученные показатели.

Именно поэтому перед оплатой следует уточнять не только цену, но и способ измерения товара. Особенно это касается объявлений, в которых предлагают полную машину дров без указания ее фактического объема.

На сколько подорожали дрова за год

Сравнение отдельных частных объявлений за октябрь 2025 и октябрь 2026 свидетельствует о существенном росте цен.

В частности, сосновые дрова в прошлом году предлагали за 2000 гривен за складометр, а в этом году в одном из объявлений их стоимость составляла уже 3800 гривен. Это на 90% больше.

Дуб и акация за аналогичный период подорожали с 2900 до 5400 гривен за складометр, то есть примерно на 86%.

Стоимость клена также заметно возросла: от 2200 гривен за складометр в 2025 году до 4250 гривен за канадский клен в 2026-м. Впрочем, из-за различий в названиях пород это сравнение ориентировочно.

Такие изменения зафиксированы в отдельных объявлениях, поэтому не следует отождествлять их с общим удорожанием дров по всей Украине.

Какие дрова лучше всего подходят для отопления.

При выборе топлива важно учитывать не только его стоимость, но и теплоотдачу.

Различные породы древесины обладают неодинаковой плотностью, поэтому из одинакового объема дров можно получить разное количество тепла.

Дуб. Плотная древесина, долго горящая и обеспечивающая высокую теплоотдачу. Хорошо подходит для длительного отопления дома, но обычно стоит дороже.

Граб. Одна из самых распространенных пород. Ценится за продолжительное горение и большое количество тепла из одного складометра.

Акация. Обладает высокой плотностью и после надлежащего высушивания может обеспечивать эффективное длительное горение.

Береза. Хорошо разжигается, имеет достаточную теплоотдачу и подходит для многих бытовых отопительных приборов.

Ольха. Менее плотная, чем дуб или граб, но может быть доступнее по цене. Подходит для регулярного отопления.

Сосна. Обычно стоит дешевле, но из-за меньшей плотности быстрее сгорает. При ее использовании особенно важно соблюдать правила эксплуатации печи и регулярно очищать дымоход.

Для основного отопления часто выбирают жесткие породы, поскольку они позволяют получить больше тепла из одинакового объема сухой древесины.

В то же время, следует учитывать, что даже дорогие дубовые дрова могут гореть неэффективно, если они недостаточно высушены.

Почему не стоит покупать сырые дрова

Влажность древесины оказывает непосредственное влияние на расходы на отопление.

При горении сырых дров значительная часть энергии тратится на испарение воды. Поэтому помещение получает меньше полезного тепла, а топлива нужно больше. Кроме того, влажная древесина может вызвать интенсивное дымообразование и накопление отложений в дымоходе. Для бытового отопления обычно рекомендуют использовать дрова с влажностью до 20%.

Если свежезаготовленная древесина, перед использованием ее нужно просушить. В зависимости от породы, размера поленьев и условий хранения этот процесс может занять много месяцев.

Лучше всего складывать дрова под навесом, обеспечив защиту от осадков и достаточную циркуляцию воздуха.

Поэтому при покупке следует уточнять, готова ли древесина к использованию или ее еще нужно сушить.

Где официально купить дрова в Украине.

Для приобретения топливной древесины без посредников украинцы могут воспользоваться государственным онлайн-магазином «Дрова». Сервис позволяет найти лесные хозяйства вблизи места обитания, выбрать необходимую породу дерева и оформить заказ.

После оформления заявки представитель лесного хозяйства свяжется с покупателем для уточнения деталей. Если требуется доставка, то ее стоимость рассчитывают отдельно.

Согласно информации на официальном сайте сервиса, один человек может заказать до 15 кубометров дров в течение года.

Как купить дрова дешевле и не встретить мошенников

Следует учитывать не только заявленную цену, но и фактическое количество древесины и условия продаж.

Чтобы избежать лишних затрат, специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил:

Уточнять, продают ли дрова плотными кубометрами, складометрами или насыпью.

Проверять породу древесины и ее влажность.

Выяснять, входят ли в стоимость распиловка, колени, доставка и разгрузка.

Не соглашайтесь на покупку дров без информации о точном объеме.

По возможности проверять количество и состояние топлива до окончательного расчета.

Не передавать полную предоплату незнакомым продавцам без надлежащих гарантий.

Особое внимание следует обращать на подозрительно дешевые предложения. Иногда за низкой ценой скрываются сырые дрова, меньший объем или дополнительные платежи, которые покупатель узнает только после оформления заказа.

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