Он заявил, что санкции против России мешают экономическому развитию Европейского союза.

Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, Орбан на закрытой встрече членов своей партии "Фидес" в среду, перед началом осеннего политического сезона, заявил, что санкции против России, введенные Европейским Союзом, должны быть отменены. В правительстве Обрана подтвердили его заявление.

Друг Путина считает, что "санкции ЕС повысили цены на газ и инфляцию, и если эти меры будут упразднены, цены на газ немедленно упадут на 50%, а инфляция также упадет".

Напомним, Венгрии намекают на выход из ЕС из-за позиции в отношении России.

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