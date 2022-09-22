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Друг Путина Орбан предложил отменить все санкции против России

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Друг Путина Орбан предложил отменить все санкции против России

Фото: Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, называемый другом российского диктатора Путина, призвал отменить санкции против России.

Он заявил, что санкции против России мешают экономическому развитию Европейского союза.

Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, Орбан на закрытой встрече членов своей партии "Фидес" в среду, перед началом осеннего политического сезона, заявил, что санкции против России, введенные Европейским Союзом, должны быть отменены. В правительстве Обрана подтвердили его заявление.

Друг Путина считает, что "санкции ЕС повысили цены на газ и инфляцию, и если эти меры будут упразднены, цены на газ немедленно упадут на 50%, а инфляция также упадет".

Напомним, Венгрии намекают на выход из ЕС из-за позиции в отношении России.

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