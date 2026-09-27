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Других источников нет: Корецкий объяснил, зачем украинцам хотят повысить НДС
Повышение НДС на 1% правительство рассматривается как один из источников финансирования специального фонда для страхования бизнеса от военных рисков.
Повышение НДС на 1% в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год связано с поиском средств для программы страхования бизнеса от военных рисков.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алли Мазур.
Во время разговора Мазур спросила премьера о помощи бизнесу, понесшему значительные потери из-за российских обстрелов, и возможности их компенсировать.
Корецкий заявил, что атаки на предприятия одновременно бьют по бизнесу, населению, налоговым поступлениям и государственному бюджету.
«Разрушение всех происходящих и атаки — это атака на бизнес, атака на людей, атака на налоги, на бюджет государства, на устойчивость нашего государства», — сказал он.
По словам премьера, одним из направлений поддержки бизнеса являются программы кредитования по льготным ставкам. Разницу между льготной ставкой и базовой рыночной ставкой, по его словам, компенсирует государство. Такая поддержка финансируется как за счет собственных средств, так и грантов международных партнеров.
Отдельно Корецкий назвал страхование военных рисков. Он отметил, что эта инициатива должна помочь бизнесу быстрее компенсировать потери ракетных и дроновых атак.
«Очень важна инициатива. Это была наша инициатива для того, чтобы бизнесу быстро компенсировать потери, приносимые ракетами и дронами», — пояснил премьер.
По его словам, государство должно внести вклад в соответствующую программу. Корецкий заявил, что речь идет о сумме в 1 млрд долларов или немного больше.
«Мы кладем в отдельную статью государственного бюджета этот спецфонд, скажем так, спецсчет, этот миллиард», — сказал он.
Повышение налога на добавленную стоимость
Именно в этом контексте премьер упомянул о повышении налога на добавленную стоимость.
«В госбюджете иногда заложили непопулярное решение — в том числе небольшое повышение налога. НДС. Других источников, к сожалению, нет», — заявил Корецкий.
Он уточнил, что речь идет о повышении НДС на 1%. Именно такое предложение, по его словам, содержится в проекте закона о государственном бюджете на 2027 год.
«Мы будем еще разговаривать с парламентариями, беседуем постоянно с бизнесом, но выбираем из двух. Мы говорим о 1%. Это то, что представлено в проекте закона о бюджете на 2027 год», — добавил премьер.
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