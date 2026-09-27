Других источников нет: Корецкий объяснил, зачем украинцам хотят повысить НДС

Сергей Корецкий / © ТСН

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Повышение НДС на 1% в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год связано с поиском средств для программы страхования бизнеса от военных рисков.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алли Мазур.

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Во время разговора Мазур спросила премьера о помощи бизнесу, понесшему значительные потери из-за российских обстрелов, и возможности их компенсировать.

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Корецкий заявил, что атаки на предприятия одновременно бьют по бизнесу, населению, налоговым поступлениям и государственному бюджету.

«Разрушение всех происходящих и атаки — это атака на бизнес, атака на людей, атака на налоги, на бюджет государства, на устойчивость нашего государства», — сказал он.

По словам премьера, одним из направлений поддержки бизнеса являются программы кредитования по льготным ставкам. Разницу между льготной ставкой и базовой рыночной ставкой, по его словам, компенсирует государство. Такая поддержка финансируется как за счет собственных средств, так и грантов международных партнеров.

Отдельно Корецкий назвал страхование военных рисков. Он отметил, что эта инициатива должна помочь бизнесу быстрее компенсировать потери ракетных и дроновых атак.

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«Очень важна инициатива. Это была наша инициатива для того, чтобы бизнесу быстро компенсировать потери, приносимые ракетами и дронами», — пояснил премьер.

По его словам, государство должно внести вклад в соответствующую программу. Корецкий заявил, что речь идет о сумме в 1 млрд долларов или немного больше.

«Мы кладем в отдельную статью государственного бюджета этот спецфонд, скажем так, спецсчет, этот миллиард», — сказал он.

Повышение налога на добавленную стоимость

Именно в этом контексте премьер упомянул о повышении налога на добавленную стоимость.

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«В госбюджете иногда заложили непопулярное решение — в том числе небольшое повышение налога. НДС. Других источников, к сожалению, нет», — заявил Корецкий.

Он уточнил, что речь идет о повышении НДС на 1%. Именно такое предложение, по его словам, содержится в проекте закона о государственном бюджете на 2027 год.

«Мы будем еще разговаривать с парламентариями, беседуем постоянно с бизнесом, но выбираем из двух. Мы говорим о 1%. Это то, что представлено в проекте закона о бюджете на 2027 год», — добавил премьер.

Напомним, посылки из Amazon, AliExpress и Temu будут облагаться налогом, ведь Рада сделала первый шаг к этому на законодательном уровне.

В Украине существенно изменяют подход к налогообложению международных почтовых отправлений и онлайн-шоппинга.

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