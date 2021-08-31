"Друзья, это не сон, а настоящий - МИЛЛИОН!" В Запорожье семья выиграла в акции ко дню рождения Эпицентра

Запорожье - уникальный город, который поражает невероятной красотой и величием. В круговерти современного ритма жизни здесь на удивление гармонично, как в шедевральной картине, сочетаются архитектурные памятники, первозданность природы, промышленные и инженерные сооружения. А еще в Запорожье есть Эпицентр, который делает украинцев счастливыми, осуществляет их желания и воплощает чудеса в реальность.

В один августовский день торговый центр стал эпицентром счастья, радости и невероятных эмоций для многодетной семьи из Мелитополя.

Простой поход по сантехнику изменил жизнь...

Крымскотатарская семья Альмины и Риза, которые воспитывают трех детишек, затеяли капитальный ремонт в квартире. Было решено начать с обновления сантехники. Для этого и поехали в Эпицентр. Ведь здесь есть все, что нужно. Долго ходили, выбирали. Среди такого разнообразия моделей и вариантов нелегко было определиться сразу. Сделав покупки и уже оплачивая их, кассир сообщила о возможности принять участие в акции ко дню рождения Эпицентра и испытать удачу. Видимо, недаром в народе говорят о счастливой минуте, и в тот день фортуна выбрала именно эту семью. Альмина и Риз не сдерживают радостных эмоций - такой нереальный подарок судьбы!

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- Со времени открытия Эпицентра в Запорожье мы посещали его уже несколько раз. Он большой по размерам, и ассортимент товаров впечатляет. Даже просто прогуляться между рядами очень интересно и приятно, ведь все такое красивое. Активные покупки в Эпицентре мы начали делать в Мелитополе - рассказывает Альмина. - Приезжаем в Запорожье, когда планируем глобальные покупки. Сказать, что выигрыш - это сюрприз для нас - ничего не сказать. Лучшего торгового центра, чем Эпицентр, просто нет!

- Давно мы задумывались над ремонтом, и вот наконец-то пришло время, мы собрались и приехали в Запорожье. Волновались, чтобы все правильно выбрать. Для нас большое счастье, что мы выиграли! - радуется глава семьи Риз. - Здесь большой выбор, цены. А еще нам нравится, что в одном месте можно купить все! Когда сканировал QR-код, крутнул рулетку и выпала цифра с шестью нулями - понял не сразу, что произошло! Друзья, это не сон, а настоящий - миллион! Счастливый чек у нас был на 18 148 грн. Такие вот чудеса случаются.

Выигрышные баллы семья планирует направить на ремонт жилья! Альмина и Риз - талантливые молодые люди, которые находят время и на детишек, и на участие в ансамбле, где танцуют и поют. Крымские татары - особый народ, который умеет беречь свой язык, обычаи и традиции. Супруги, выигравшие миллион, - яркий тому пример.

Всего за период проведения акции ко дню рождения Эпицентра "Дарим 50 000 000" участие в акции приняли почти полмиллиона чеков. Шестеро украинцев стали миллионерами. 120 покупателей получили по 50 000. Более 4000 покупателей получили от 500 до 5000 баллов (1 балл = 1 грн).

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