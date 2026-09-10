D.Solutions предложил бизнесу четыре модели финансирования энергетических решений

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Об этом сообщили в компании D.Solutions, работающей под брендом YASNO.

В частности, компании могут воспользоваться банковским кредитованием для установки солнечных электростанций. Среди банков-партнеров UGB, ПриватБанк, Raiffeisen Bank, Асвио Банк, MTB Bank, Sense Bank, Kredo Bank, OTP Bank и Банк Кредит Днепр. В этом случае бизнес сразу получает станцию в собственность. Ориентировочный срок окупаемости составляет 3–4 года, а при продаже избыточной электроэнергии в сеть — от двух лет.

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Вторым вариантом заработка у D.Solutions назвали ЭСКО-контракт. По этой модели инвестиции в оборудование осуществляет энергосервисная компания, а бизнес постепенно возвращает деньги за счет экономии на энергопотреблении. D.Solutions реализует проекты солнечных электростанций и установок хранения энергии со стартовым взносом от 20%.

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Еще одна возможность – «Солнце-контракт», не предусматривающий начальных инвестиций со стороны бизнеса. D.Solutions за свой счет проектирует, строит и обслуживает СЭС, а клиент покупает производимую ею электроэнергию по более низкой цене, чем из сети. После завершения договора станция переходит в собственность клиента.

Также бизнес может внедрять энергетические решения поэтапно: сначала установить резервное питание или накопитель энергии, затем добавить солнечную электростанцию, а затем объединить оборудование через систему управления EMS YASNO Power. Это позволяет распределить затраты во времени и получать эффект от установленного оборудования.

«Сейчас главным вызовом для многих компаний есть не выбор энергетического решения, а поиск средств для его реализации. В то же время, отсутствие полной суммы инвестиций уже не означает, что проект нужно откладывать. Бизнес может выбирать между кредитованием, ЭСКО-моделью, контрактами без первоначальных вложений или поэтапным внедрением. Наша задача в YASNO состоит в том, чтобы помочь компаниям найти оптимальную модель финансирования и получить энергетическую устойчивость уже сегодня», – отметил генеральный директор D.Solutions Сергей Коваленко.

Напомним, ранее D.Solutions, входящая в Группу ДТЭК Рината Ахметова, расширила функциональность системы энергетического менеджмента YASNO Power.

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