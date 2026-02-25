- Дата публикации
ДТЭК Ахметова инвестировал 31 млрд грн в ремонты и модернизацию ТЭС и сетей с начала полномасштабного вторжения
С начала полномасштабного вторжения Группа ДТЭК направила 31 млрд грн в восстановление ТЭС и электросетей, поврежденных или разрушенных с 2022 года, сообщила компания.
«С 2022 по 2026 год компания, принадлежащая бизнесмену и меценату Ринату Ахметову, направила в ремонты и обеспечение работы ТЭС почти 19 млрд грн, в ремонты и модернизацию электросетей – 12 млрд грн», - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения россия более 220 раз атаковала ТЭС ДТЭК. Не осталось ни одной станции, которая бы не испытала удары и разрушения.
В то же время, параллельно с атаками на генерацию враг продолжал целенаправленные удары по инфраструктуре электросетей. В результате атак было повреждено 1,4 тыс. объектов распределительных сетей и 9 тыс. линий электропередачи.
«Эта зима стала самой сложной для Украины с момента обновления независимости. Ни одна энергосистема в мире не подвергалась разрушениям такого масштаба. В то же время благодаря профессиональности, устойчивости и нестандартным решениям наших команд, а также системным инвестициям в восстановление генерации и сетей мы обеспечим прохождение этого отопительного сезона», - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Он добавил, что параллельно компания работает с международными партнерами, чтобы обеспечить поставки оборудования для текущего отопительного сезона и сформировать резервы на следующий.