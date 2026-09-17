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ДТЭК Ахметова привлек наибольшее финансирование DFC США в энергетику Украины с начала полномасштабной войны
Международная финансовая корпорация развития США (DFC) одобрила кредит для компании ДТЭК Рината Ахметова на финансирование проекта систем хранения энергии мощностью 200 МВт/400 МВтч. Соглашение стало наибольшим для DFC в энергетическом секторе Украины с начала полномасштабного вторжения.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Отмечается, что кредит был одобрен Советом директоров DFC 16 сентября. В ДТЭК отмечают, что соглашение открывает возможности для привлечения большего объема иностранных частных инвестиций в восстановление Украины.
Системы хранения энергии ДТЭК уже работают на шести площадках в Украине. Они имеют общую мощность 200 МВт и емкость 400 МВтч и способны реагировать на нарушения в работе сети за считанные миллисекунды, помогая поддерживать стабильность энергосистемы.
«Решение DFC является проявлением доверия к нашему энергетическому сектору и свидетельствует о том, что Украина является привлекательным направлением для международных инвесторов. Это соглашение позволяет компании ДТЭК, которая является крупнейшим частным инвестором в Украине, направить дополнительный капитал на реализацию ряда проектов, которые укрепят нашу общую энергетическую безопасность», - заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Генеральный директор DFC Бен Блэк отметил, что такие инвестиции будут способствовать американскому экспорту, защите критической инфраструктуры Украины и усилению позиций американских компаний на международных рынках.
Напомним, ранее ДТЭК запустил самый большой в Украине комплекс систем хранения энергии.