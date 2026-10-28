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ТСН в социальных сетях

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ДТЭК Ахметова продолжает инвестировать в развитие украинской энергетики, несмотря на российские атаки — ДТЭК

Украина фактически создает новую энергосистему в условиях полномасштабной войны, одновременно восстанавливая поврежденные российскими атаками объекты и развивая новые энергетические мощности.

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Об этом заявил директор по стратегии ДТЭК Иван Гелюх.

По его словам, несмотря на изменения в тактике российских атак, цель врага остается неизменной – уничтожение украинской энергосистемы. В то же время, энергетические компании адаптируются к новым вызовам и продолжают развивать энергетическую инфраструктуру страны.

Все эти годы, с начала полномасштабного вторжения, мы, по сути, строим новую энергосистему в стране. Да, что-то удается лучше, что-то меньше, но мы строим новую энергосистему. И происходящее — это уникально для Европы», — подчеркнул Гелюх.

Он пояснил, что украинские энергетики вынуждены одновременно решать две задачи: восстанавливать поврежденное оборудование для обеспечения потребностей потребителей и строить новые мощности для будущего.

Гелюх подчеркнул, что ДТЭК продолжает инвестировать в восстановление и развитие украинской энергетики. В частности, компания развивает возобновляемую энергетику, системы хранения электроэнергии и новую маневровую генерацию.

По его словам, принципиальная позиция акционера ДТЭК Рината Ахметова состоит в том, чтобы не откладывать строительство новых энергетических мощностей до завершения войны.

Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко призвал международных инвесторов инвестировать в энергетический сектор Украины.

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