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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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ДТЭК Ахметова продолжит инвестировать в украинскую энергетику, несмотря на российские атаки

ДТЭК будет продолжать инвестировать в развитие украинской энергетики, несмотря на полномасштабную войну, постоянные российские атаки и разрушение энергетической инфраструктуры.

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ДТЭК Ахметова продолжит инвестировать в украинскую энергетику, несмотря на российские атаки

Об этом на Киевском международном экономическом форуме заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«Вообще, это принципиальная позиция господина Ахметова, владельца нашей компании. И мы рады, что сейчас мы видим мощные инвестиции в наш сектор. Это сигнал нашим людям, работающим в ДТЭК, гражданам Украины и вообще всему миру, что это наша страна. И, несмотря на всю неопределенность, все вызовы и разрушения наших мощностей, мы будем продолжать инвестировать. Мы хотим и дальше оставаться лидерами в сфере инвестиций», — заявил он.

По словам Тимченко, немаловажную роль в привлечении инвестиций в Украину играет сотрудничество с международными финансовыми институтами и частными инвесторами. Именно доверие международных партнеров позволяет украинским компаниям реализовывать масштабные проекты даже в условиях войны.

Он отметил, что одним из важных сигналов для украинского бизнеса стало решение американского финансового института DFC о соинвестировании с украинской компанией. Это свидетельствует о том, что украинские предприятия остаются финансово в состоянии и могут рассчитывать на поддержку международных партнеров.

Глава ДТЭК также отметил, что компания продолжает работать над реализацией новых энергетических проектов. В частности, речь идет о развитии ветровой генерации и внедрении современных технологий производства электроэнергии, позволяющих в перспективе замещать угольную генерацию.

Тимченко подчеркнул, что развитие энергетики - одна из ключевых предпосылок экономического роста Украины. В то же время, реализация масштабных инвестиционных проектов требует активного участия частного сектора и развития долгосрочных партнерств с международными финансовыми институтами.

Ранее Тимченко призвал международных инвесторов инвестировать в энергетический сектор Украины.

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