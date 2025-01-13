ДТЭК Ахметова совместно с американской Fluence построит в Украине установки хранения энергии на 200 МВт за €140 млн

Компания ДТЭК Рината Ахметова выбрала Fluence Energy для реализации первого в Украине масштабного проекта по созданию портфеля систем хранения энергии на базе аккумуляторных батарей.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«ДТЭК выбрала Fluence Energy BV, дочернюю компанию Fluence Energy, Inc., для реализации первого в Украине масштабного проекта по созданию портфеля систем хранения энергии на базе аккумуляторных батарей. Проект с общим объемом инвестиций €140 миллионов является важным шагом на пути к усилению. энергетической независимости Украины», — говорится в нем.

Отмечается, что шесть энергосберегающих установок мощностью от 20 до 50 МВт и суммарной мощностью в 200 МВт будут расположены в разных регионах Украины. Вместе они будут сберегать до 400 МВт-ч электроэнергии. Этого достаточно, чтобы в течение двух часов обеспечивать электроэнергией 600 тыс. домохозяйств.

В ДТЭК подчеркнули, что проект планируется завершить к октябрю 2025 года, чтобы системы были установлены к началу зимнего сезона 2025-2026 для укрепления украинской электросети в период возможных отключений.

«Системы хранения энергии являются важным элементом в создании децентрализованной энергосистемы Украины, которые помогут снизить выбросы углерода и усилить энергетическую безопасность страны. Партнерство с Fluence подчеркивает наше стремление быть лидером в сфере сохранения энергии как в Украине, так и в Европе. Вместе мы реализуем технологии, которые изменят и укрепят энергетическую инфраструктуру Украины», – сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Отмечается, что Fluence является лидером на рынках США и Европы, она основана компаниями Siemens и AES Corporation.

Напомним, в 2025 году ДТЭК планирует начать строительство Полтавской ветроэлектростанции мощностью 650 МВт.