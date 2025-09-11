ДТЭК Ахметова совместно с американцами построили крупнейший в Украине пауэрбанк на 200

Реклама

Как сообщает ДТЭК, к сети подключены 6 новых объектов разной мощности – от 20 до 50 МВт в Киевской и Днепропетровской областях.

В целом система сможет хранить 400 МВтч электроэнергии, достаточной для обеспечения электроэнергией 600 000 украинских домов в течение двух часов.

Работа новых систем повысит безопасность электроснабжения, снизит риски отключений и аварий, особенно при разрушении маневровой генерации.



Строительство объектов длилось полгода – с марта по август 2025 года, что значительно быстрее стандартных сроков реализации таких проектов. Это было обусловлено необходимостью завершить все работы к началу осенне-зимнего периода.

Общие инвестиции ДТЭК в строительство составили 125 млн евро.

«Это исторический шаг для украинской энергосистемы, которая будет определять ее развитие на годы вперед. Мы реализовали его вместе с Fluence – мировым лидером в сфере хранения энергии. В сотрудничестве с американскими партнерами мы интегрируем самые современные технологии, чтобы сделать

энергосистему Украины более надежной и устойчивой», — отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.



Системы хранения повысят стабильность и надежность энергосистемы. Они будут способствовать развитию зеленой энергетики и децентрализации энергосистемы Украины.

«В условиях массированных атак на украинскую энергосистему роль систем накопления энергии стала такой же фундаментальной, как и сама генерация. Благодарна Группе ДТЭК за проактивность в этом вопросе и американским партнерам из Fluence за передовые технологии, благодаря которым каждый новый мегаватт накопления работает как щит для всей энергосистемы. Это означает больше безопасности для украинцев и меньше рисков аварийных отключений», – сказала министр энергетики Светлана Гринчук.

Поставщиком оборудования выступила американская компания Fluence, являющаяся одним из лидеров в данном сегменте рынка.

«Для нас честь сотрудничать с ДТЭК над этим знаковым проектом по хранению энергии. Чрезвычайная решительность и эффективность, которые продемонстрировал ДТЭК в реализации этого проекта, действительно вдохновляют», – прокомментировал генеральный директор Fluence Джулиан Небред.