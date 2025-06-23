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ДТЭК Ахметова совместно с британской Octopus положили начало инициативе по установке СЭС и аккумуляторов на предприятиях
Компания ДТЭК совместно с британской Octopus Energy Group запустила совместную инициативу по установке крышных солнечных электростанций и систем накопления энергии для украинского бизнеса и учреждений государственного сектора.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Она предусматривает привлечение финансирования в размере 100 млн. евро для реализации 100 проектов для потребителей по всей Украине.
Солнечные электростанции и системы накопления энергии будут устанавливаться непосредственно на объектах клиентов YASNO.
Системы будут работать под управлением платформы Kraken от Octopus Energy Group, что позволит бизнесам в реальном времени оптимизировать и управлять потреблением электроэнергии, уменьшать нагрузку в часы пиковых потребностей и продавать избыточную электроэнергию в сеть, повышая экономию.
«Объединяя инвестиции, технологии и международную поддержку, мы можем помочь украинскому бизнесу и общинам взять под контроль собственные энергетические потребности и заложить основу для устойчивой энергетической независимости.
«Украина — и в частности DTEK — продемонстрировали невероятную устойчивость и гибкость, несмотря на беспрецедентные разрушения энергетической системы. Они быстро восстанавливаются и внедряют децентрализованную энергосистему на базе собственных возобновляемых источников. Мы гордимся партнерством, которое поможет Украине вернуться сильнее, чем когда-либо», добавил Грег Джексон, основатель и CEO Octopus Energy Group.