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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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83
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ДТЭК Ахметова совместно с британской Octopus положили начало инициативе по установке СЭС и аккумуляторов на предприятиях

Компания ДТЭК совместно с британской Octopus Energy Group запустила совместную инициативу по установке крышных солнечных электростанций и систем накопления энергии для украинского бизнеса и учреждений государственного сектора.

ДТЭК Ахметова совместно с британской Octopus положили начало инициативе по установке СЭС и аккумуляторов на предприятиях

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Она предусматривает привлечение финансирования в размере 100 млн. евро для реализации 100 проектов для потребителей по всей Украине.

Солнечные электростанции и системы накопления энергии будут устанавливаться непосредственно на объектах клиентов YASNO.

Системы будут работать под управлением платформы Kraken от Octopus Energy Group, что позволит бизнесам в реальном времени оптимизировать и управлять потреблением электроэнергии, уменьшать нагрузку в часы пиковых потребностей и продавать избыточную электроэнергию в сеть, повышая экономию.

«Объединяя инвестиции, технологии и международную поддержку, мы можем помочь украинскому бизнесу и общинам взять под контроль собственные энергетические потребности и заложить основу для устойчивой энергетической независимости.

«Украина — и в частности DTEK — продемонстрировали невероятную устойчивость и гибкость, несмотря на беспрецедентные разрушения энергетической системы. Они быстро восстанавливаются и внедряют децентрализованную энергосистему на базе собственных возобновляемых источников. Мы гордимся партнерством, которое поможет Украине вернуться сильнее, чем когда-либо», добавил Грег Джексон, основатель и CEO Octopus Energy Group.

Дата публикации
Количество просмотров
83
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